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कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹42 हुआ महंगा, छोटू Cylinder के भी दाम बढ़े, जानिए एमपी में नया रेट क्या है?

LPG Prices Hike MP: 1 जून 2026 से कमर्शियल LPG सिलेंडरों की कीमतें बढ़ा दी गई हैं. 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में ₹42 की बढ़ोतरी हुई है. हालांकि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jun 01, 2026, 07:41 AM IST
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कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹42 हुआ महंगा, छोटू Cylinder के भी दाम बढ़े, जानिए एमपी में नया रेट क्या है?

Commercial Gas Cylinder Price Increase: जून की शुरुआत के साथ ही कमर्शियल LPG उपभोक्ताओं को कीमतों में बढ़ोतरी का झटका लगा है. तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमत में ₹42 की बढ़ोतरी की है. नई दरें आज से लागू हो गई हैं. मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमत अब ₹3,116 हो गई है. जानिए एमपी  के अन्य प्रमुख शहरों में क्या है नया रेट?

घरेलू LPG सिलेंडरों में कोई बदलाव नहीं
दरअसल,  कमर्शियल LPG सिलेंडरों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिससे होटलों, रेस्टोरेंटों, ढाबों और अन्य कमर्शियल ग्राहकों पर आर्थिक बोझ बढ़ना तय है. राहत की बात यह है कि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू कुकिंग गैस सिलेंडरों की कीमतें जस की तस बनी हुई हैं. हालांकि, 5 किलोग्राम वाले 'छोटू' कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में ₹11 की बढ़ोतरी की गई है.

यह भी पढ़ें: महंगाई का एक और तगड़ा झटका, छत्तीसगढ़ में देवभोग दूध हुआ महंगा, 59 रुपये में मिलेगा 1 लीटर

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जानिए एमपी में नया रेट क्या है?
कीमतों में इस बढ़ोतरी का व्यापक असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है. राजधानी भोपाल में 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की नई कीमत बढ़कर ₹3,116 हो गई है. वहीं, राज्य के अन्य प्रमुख शहरों की बात करें तो ग्वालियर में कीमत ₹3,338, जबलपुर में ₹3,290, उज्जैन में ₹3,283 और इंदौर में ₹3,222 है. विशेषज्ञों के अनुसार ईरान और खाड़ी देशों (मध्य पूर्व) में जारी उथल-पुथल के कारण वैश्विक LPG आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है, जिसके चलते कीमतों में यह रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है.

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