पंचायत चुनाव: आरक्षण को लेकर करणी सेना की चेतावनी- 'सामान्य वर्ग की सीट पर कब्जा किया तो विरोध क्या होता है हम बताएंगे'

Last Updated: May 15, 2022, 10:52 AM IST