न कोई बच्चा छूटेगा, न कोई घर टूटेगा! MP सरकार की 'मिशन वात्सल्य' योजना, कमजोर बच्चों को हर महीने मिलेंगे 4,000 रुपए

MP News-एमपी सरकार ने प्रदेश में बाल कल्याण को मजबूत करने को लेकर बड़ा कदम उठाया है. केंद्र प्रायोजित मिशन वात्सल्य योजना के तहत, राज्य ने गैर-संस्थागत देखभाल कार्यक्रमों के लिए बड़ी बड़ी वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है. इसके तहत, प्रत्येक पात्र बच्चे को अब हर महीने 4 हजार की मदद दी जाएगी.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 18, 2025, 05:01 PM IST
Mission Vatsalya-मध्यप्रदेश सरकार ने बाल कल्याण को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. राज्य कैबिनेट ने केंद्र प्रायोजित मिशन वात्सल्य योजना के तहत गैर-संस्थागत देखभाल में रहने वाले बच्चों को प्रति माह 4 हजार रुपए की वित्तीय सहायता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. यह सहायता उन बच्चों के लिए होगी जो पालक देखभाल, पश्चात देखभाल या विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त और गंभीर बीमारी से जूझ रही माताओं के साथ रह रहे हैं. ताकि बिना संस्थागत देखभाल के भी उनका पालन-पोषण सुरिक्षत और सुचारू रूप से हो सके. 

33,346 बच्चों की पहचान
कैबिनेट बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि राज्य ने ऐसे 33,346 कमजोर बच्चों की पहचान की है, जिन्हें सीधे इस योजना का लाभ मिलेगा. योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि में 60 प्रतिशत योगदान केंद्र सरकार का और 40 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी. इस उद्देश्य के लिए सरकार ने 1022 करोड़ रुपए का प्रावधान मंजूर किया है. 

प्रभावी साबित होगी योजना
उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि यह निर्णय राज्य की इस प्रतिबद्धता को मजबूत करता है कि कोई भी बच्चा पीछे नहीं छूटना चाहिए. उनके अनुसार, यह आर्थिक सहायता कमजोर परिवारों को बच्चों के लिए सुरक्षित घरेलू वातावरण तैयार करने, शोषण व हिंसा की संभावनाओं को कम करने और बेहतर शिक्षा-स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने में मदद करेगी. दीर्घकालिक रूप से यह कदम संस्थागत देखभाल पर निर्भरता घटाने और बच्चों के जीवन परिणाम सुधारने में प्रभावी साबित होगा. योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिला बाल संरक्षण इकाइयों और बाल कल्याण समितियों पर होगी, जो आवेदन प्रक्रिया, पात्रता सत्यापन और लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे धनराशि भेजने का काम देखेंगी. 

क्या है मिशन वात्लस्य
मिशन वात्लस्य, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की व्यापक योजना का हिस्सा है, जो किशोर न्याय अधिनियम के तहत संस्थानों के बजाय परिवार-आधारित देखभाल मॉडल को प्राथमिकता देती है. इसमें विस्तारित परिवार द्वारा प्रायोजन, असंबंधित परिवार में पालक देखभाल और बालिग होने के बाद बच्चों की पश्चात देखभाल जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं. 

