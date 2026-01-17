Advertisement
MP Breaking News LIVE: एमपी में मौसम विभाग ने दी चेतावनी, आज इंदौर आएंगे राहुल गांधी, एक क्लिक में पढ़ें 17 जनवरी की बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: आज 17 जनवरी को आपको मध्य प्रदेश की सभी छोटी-बड़ी ताज़ा खबरें एक ही जगह मिलेंगी. छोटे जिलों से लेकर बड़े शहरों तक के लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए ZEE MP-CG के साथ.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 17, 2026, 07:26 AM IST
MP News Updates: 17 जनवरी (शनिवार) को हम मध्य प्रदेश की सभी बड़ी खबरों पर करीब से नज़र रख रहे हैं. राज्य में अपराध, राजनीति, मौसम और प्रशासनिक गतिविधियों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, और हम अपने पाठकों को तुरंत अपडेट देंगे. राजधानी भोपाल से लेकर इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और यहां तक ​​कि सबसे छोटे जिलों तक हर महत्वपूर्ण खबर चाहे बड़ी हो या छोटी के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें. यहां आपको एक क्लिक पर सभी खबरें मिलेंगी.

 नितिन गडकरी आज देंगे 8 हाईवे की सौगात
मध्य प्रदेश में सड़क विकास को बड़ा बढ़ावा मिलने वाला है. राज्य में आठ नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स पर ₹4,400 करोड़ से ज़्यादा खर्च किए जाएंगे. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज (17 जनवरी) विदिशा जिले में एक कार्यक्रम में इन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे.

 

आज इंदौर आएंगे राहुल गांधी
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं. राहुल गांधी आज (शनिवार) मध्य प्रदेश के इंदौर में रहेंगे. अपने दौरे के दौरान वह भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से जिन परिवारों में मौत हुई है उनके परिवारों से मिलेंगे.

