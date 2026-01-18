MP Breaking News LIVE: इंदौर में आज इंडिया vs न्यूजीलैंड मुकाबला, दमोह में चाकूबाजी, पढ़ें 18 जनवरी की बड़ी खबरें

MP News Updates: 18 जनवरी (रविवार) को भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज़ का तीसरा मैच इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं. इस बीच दमोह से चाकूबाजी की घटना की खबर भी सामने आई है. इसके अलावा हम मध्य प्रदेश की सभी बड़ी खबरों पर भी करीब से नज़र रख रहे हैं, जिसमें राज्य में अपराध, राजनीति, मौसम और प्रशासनिक गतिविधियों से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट शामिल हैं. ऐसे में भोपाल से लेकर इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और यहां तक ​​कि सबसे छोटे जिलों तक की हर छोटी-बड़ी खबर का अपडेट सिर्फ एक क्लिक में पाने के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

इंदौर-दिल्ली सुपरफास्ट ट्रेन का विस्तार

रेलवे मंत्रालय ने इंदौर-दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस (20957/58) ट्रेन के रूट को बढ़ाने की मंज़ूरी दे दी है. यह ट्रेन अब नई दिल्ली स्टेशन पर खत्म होने के बजाय रोहतक और महम होते हुए हिसार तक जाएगी. दिल्ली में इसका स्टॉप अब सफदरजंग स्टेशन पर होगा. यह ट्रेन हर बुधवार, शुक्रवार और रविवार को शाम 4:45 बजे इंदौर से चलेगी और अगले दिन सुबह 9:20 बजे हिसार पहुंचेगी. यहां पढ़ें पूरी खबर

इंदौर में आज इंडिया vs न्यूजीलैंड मुकाबला

भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच वनडे सीरीज़ का तीसरा मैच आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच को लेकर शहर में क्रिकेट फैंस के बीच काफी उत्साह है. खास बात यह है कि भारत ने अब तक होलकर स्टेडियम में खेले गए सभी वनडे मैच जीते हैं. पुलिस ने मैच को देखते हुए ट्रैफिक प्लान भी तैयार किया है.

दमोह में चाकूबाजी

दमोह ज़िले के तेंदूखेड़ा थाना क्षेत्र के सांगा इलाके से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक पर सिर्फ़ इसलिए चाकू से हमला किया गया क्योंकि उसने अंधेरे में टॉर्च का इस्तेमाल किया और उसकी रोशनी दूसरे व्यक्ति पर पड़ गई, जिससे विवाद शुरू हो गया. सांगा में देवीदास नाम का एक युवक रात में किसी काम से बाहर जा रहा था और अंधेरे में रास्ता देखने के लिए टॉर्च का इस्तेमाल कर रहा था. रास्ते में कुछ लोग बैठे थे, और देवीदास की टॉर्च की रोशनी उनमें से एक पर पड़ गई. यह मामूली सी घटना झगड़े में बदल गई, उस आदमी ने पहले देवीदास को गाली दी, फिर उसके साथ मारपीट की और आखिर में उस पर चाकू से हमला कर दिया.