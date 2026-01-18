Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3078025
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

MP Breaking News LIVE: इंदौर में आज इंडिया vs न्यूजीलैंड मुकाबला, दमोह में चाकूबाजी, पढ़ें 18 जनवरी की बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: आज 18 जनवरी को इंदौर में भारत और न्यूजीलैंड का मैच है. आप इस मैच से जुड़े अपडेट के साथ ही मध्य प्रदेश की सभी ताज़ा खबरें आप एक ही जगह पा सकते हैं. छोटे जिलों से लेकर बड़े शहरों तक के लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए ZEE MP-CG के साथ.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 18, 2026, 08:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मध्यप्रदेश की बड़ी खबरें
मध्यप्रदेश की बड़ी खबरें

MP News Updates: 18 जनवरी (रविवार) को भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज़ का तीसरा मैच इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं. इस बीच दमोह से चाकूबाजी की घटना की खबर भी सामने आई है. इसके अलावा हम मध्य प्रदेश की सभी बड़ी खबरों पर भी करीब से नज़र रख रहे हैं, जिसमें राज्य में अपराध, राजनीति, मौसम और प्रशासनिक गतिविधियों से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट शामिल हैं. ऐसे में भोपाल से लेकर इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और यहां तक ​​कि सबसे छोटे जिलों तक की हर छोटी-बड़ी खबर का अपडेट सिर्फ एक क्लिक में पाने के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

इंदौर-दिल्ली सुपरफास्ट ट्रेन का विस्तार
रेलवे मंत्रालय ने इंदौर-दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस (20957/58) ट्रेन के रूट को बढ़ाने की मंज़ूरी दे दी है. यह ट्रेन अब नई दिल्ली स्टेशन पर खत्म होने के बजाय रोहतक और महम होते हुए हिसार तक जाएगी. दिल्ली में इसका स्टॉप अब सफदरजंग स्टेशन पर होगा. यह ट्रेन हर बुधवार, शुक्रवार और रविवार को शाम 4:45 बजे इंदौर से चलेगी और अगले दिन सुबह 9:20 बजे हिसार पहुंचेगी. यहां पढ़ें पूरी खबर

इंदौर में आज इंडिया vs न्यूजीलैंड मुकाबला
भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच वनडे सीरीज़ का तीसरा मैच आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच को लेकर शहर में क्रिकेट फैंस के बीच काफी उत्साह है. खास बात यह है कि भारत ने अब तक होलकर स्टेडियम में खेले गए सभी वनडे मैच जीते हैं. पुलिस ने मैच को देखते हुए ट्रैफिक प्लान भी तैयार किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

दमोह में चाकूबाजी
दमोह ज़िले के तेंदूखेड़ा थाना क्षेत्र के सांगा इलाके से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक पर सिर्फ़ इसलिए चाकू से हमला किया गया क्योंकि उसने अंधेरे में टॉर्च का इस्तेमाल किया और उसकी रोशनी दूसरे व्यक्ति पर पड़ गई, जिससे विवाद शुरू हो गया. सांगा में देवीदास नाम का एक युवक रात में किसी काम से बाहर जा रहा था और अंधेरे में रास्ता देखने के लिए टॉर्च का इस्तेमाल कर रहा था. रास्ते में कुछ लोग बैठे थे, और देवीदास की टॉर्च की रोशनी उनमें से एक पर पड़ गई. यह मामूली सी घटना झगड़े में बदल गई, उस आदमी ने पहले देवीदास को गाली दी, फिर उसके साथ मारपीट की और आखिर में उस पर चाकू से हमला कर दिया.

TAGS

MP Breaking News LIVEmp news

Trending news

indore news
यात्रिगण कृपया ध्यान दें! इंदौर-दिल्ली सुपरफास्ट का रूट बदला, अब हरियाणा तक जाएगी
India vs New Zealand
होलकर स्टेडियम में भारत-न्यूजीलैंड मुकाबला आज: इन रास्तों पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्ट
MP Breaking News LIVE
MP LIVE: इंदौर में आज इंडिया vs न्यूजीलैंड मुकाबला, पढ़ें 18 जनवरी की बड़ी खबरें
Phool Singh Baraiya
फूल सिंह बरैया के विवादित बयान पर MP में मचा बवाल, कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग
Alirajpur news
पैरों से विकलांग...हौसले से महान, घुटनों के बल स्कूल पहुंचती दिव्यांग शिक्षिका
bijapur news
2026 में नक्सलवाद पर पहला प्रहार! मुठभेड़ में दिलीप वेंडजा समेत 4 नक्सली ढेर
Neemuch News
कोरोना की याद दिला रही खतरनाक बीमारी, एमपी में 2 बच्चों की मौत; 15 मरीज आए सामने
Katni News
सोने के बाद मिला कोयले का अकूत भंडार, खनिज विभाग की टीम ने किया सर्वे, भेजे सैंपल
chhattisgarh news
बार-बार फोन कर 'Love You' बोलती थी युवती, परेशान होकर युवक ने कर दिया मर्डर
mp news
'घर में बेटी नहीं है...?', बरैया के आपत्तिजनक बयान पर बरसीं केंद्रीय मंत्री