Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

MP Breaking News LIVE: दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम मोहन यादव, एमपी में तेजी से बदलने वाला है मौसम, पढ़ें 19 जनवरी की बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: आज 19 जनवरी दिन सोमवार है. मध्य प्रदेश में कहां क्या हो रहा है? सभी ताज़ा खबरें आप एक ही जगह पा सकते हैं. छोटे जिलों से लेकर बड़े शहरों तक के लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए ZEE MP-CG के साथ.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 19, 2026, 08:07 AM IST
मध्यप्रदेश की बड़ी खबरें
मध्यप्रदेश की बड़ी खबरें

MP News Updates: आज 19 जनवरी 2026 मध्य प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होने वाला है. प्रशासनिक गतिविधियों से लेकर राजनीतिक उठापटक तक पूरे राज्य में हलचल तेज़ है. यहां आपको राज्य की सभी बड़ी खबरें साथ ही भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े शहरों और छोटे जिलों के लेटेस्ट अपडेट सब एक ही जगह मिलेंगे. एक क्लिक में सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग के साथ.

भोपाल में बिजली कटौती
राजधानी भोपाल के कई इलाकों में सोमवार को बिजली कटौती होगी. पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा किए जा रहे मेंटेनेंस और लाइन रिपेयर के काम के कारण, शहर के 35 इलाकों में 2 से 7 घंटे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी. लोगों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी परेशानी से बचने के लिए बिजली से जुड़े सभी ज़रूरी काम पहले ही पूरे कर लें. यहां पढ़ें पूरी खबर

मुख्यमंत्री मोहन यादव का दिल्ली दौरा आज
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे, जहां वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया में शामिल होंगे.  बता दें कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो रही है. इस दौरान नितिन नबीन का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है. 

 एमपी में तेजी से बदलने वाला है मौसम
मध्य प्रदेश के ऊपर से दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन गुजर रहे हैं. इसकी वजह से राज्य के पूर्वी जिलों में बादल छाए हुए हैं. मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों में मौसम में बदलाव की उम्मीद है, जिससे कड़ाके की ठंड से राहत मिलेगी, और उसके बाद हल्की बारिश की संभावना है.

MP Breaking News LIVEmp news

