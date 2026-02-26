होली से पहले मध्यप्रदेश में थमेंगे बसों के पहिए, प्रदेश के 55 जिलों में बस स्ट्राइक, महंगा हो सकता है किराया!

MP Bus Strike-मध्यप्रदेश में होली से पहले यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है, प्रदेश के 55 जिलों में 2 मार्च से बसों की हड़ताल होगी. इस हड़ताल में प्रदेश की 20 हजार बसे शामिल होंगी. बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के आव्हान पर यह हड़ताल होगी. एसोशिएन का कहना है कि प्रदेश में 12 हजार 780 परमिट वाली जबकि 7 हजार से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट वाली बसें हैं. 2 मार्च की सुबह से बसें नहीं चलेंगी. बस संचालक सरकार द्वारा लाई गई नई परिवहन नीति का विरोध कर रहे हैं. इस हड़ताल से सबसे ज्यादा परेशानी यात्रियों को होने वाली है, जो होली पर अपने घर जाएंगे. अगर बसों की हड़ताल होती है तो इससे किराए में 5 से 7 गुना बढ़ोतरी का अनुमान है.

नई नीति का कर रहे हैं विरोध

दरअसल, बस संचालक सरकार की नई परिवहन नीति का विरोध कर रहे हैं. इसी के विरोध में हड़ताल होने वाली है. नई नीति के तहत सरकार 7 कंपनियों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत सभी बसों के टेंडर सौंप देगी.

कंपिनयां वसूलेंगी किराया

मध्यप्रदेश बस ओनर्स एसोसिएशन के महामंत्री जयकुमार जैन ने बताया कि सरकार नई नीति के तहत लोकल रूट के लिए बसों को परमिट देगी. किराया सात नई कंपनियां तय करेंगी जबकि ड्राइवर, स्टाफ और ईंधन की जिम्मेदारी बस ऑपरेटरों की ही रहेगी. किराए की राशि कंपनियां तय करेंगी और हमसे कमीशन लिया जाएगा. ये कंपनियां किराए का 10 प्रतिशत तक वसूलेंगी.

सरकारी की नीति के खिलाफ

जयकुमार जैन ने बताया कि फिलहाल प्रति किलोमीटर किराया 1.25 रुपए है. नई नीति के बाद यह बढ़ाकर 1.75 रुपए करने का प्रस्ताव है. हम सरकार को ज्ञापन दे चुके हैं. अगर मांगें नहीं मानी गईं, तो प्रदर्शन किया जाएगा. बता दें कि प्रदेश के परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने विधानसभा में बजट सत्र के दौरान कहा कि नई परिवहन नीति से बस ऑपरेटरों को कोई नुकसान नहीं होगा. बस और कंडक्टर उनका ही रहेगा सिर्फ सुपरविजन सरकार का होगा.

