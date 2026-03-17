मोहन कैबिनेट में बड़े फैसले- किसानों को गेहूं पर मिलेगा बोनस, उज्जैन को कॉरिडोर और रीवा को सिंचाई की सौगात

MP Cabinet Big Decisions-मध्यप्रदेश में मंगलवार को मोहन कैबिनेट की बैठक में विकास और किसानों से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए हैं. कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने दी. उन्होंने बताया कि रबी सीजन में वर्ष 2026-26 में किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूं पर 40 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस दिए जाने का फैसला लिया गया है. लोक निर्माण विभाग के लिए 4525 करोड़ की स्वीकृति दी गई है. वहीं, कैबिनेट ने पशुपालन विभाग के नाम को बदलने की मंजूरी दी है.

उज्जैन में बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर

बैठक में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत प्रदेश में कई विकास कार्यों और अनुरक्षण के लिए 4 हजार 525 करोड़ की स्वीकृति दी गई है. इसमें उज्जैन शहर में चिमनगंज मंडी चौराहा से इंदौर गेट तक 4-लेन ऐलिवेटेड कॉरिडोर एवं निकास चौराहा से इंदौर गेट तक 2 लेन ऐलिवेटेड कॉरिडोर लंबाई 5.32 किलोमीटर के निर्माण कार्य को विभागीय सूचकांक से मुक्त रखते हुए 945 करोड़ 20 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है.

अलग-अलग प्रोग्राम के लिए राशि

मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम (2026–2028) और जनभागीदारी योजना (2026–2031) की निरंतरता के लिए 7 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है. वहीं पुल और सड़क निर्माण योजना की निरंतरता के लिए 50 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि स्वीकृति की गई है.

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प्रदेश के भवनों के रखरखाव के लिए बजट

कैबिनेट बैठक में सरकारी आवास, विश्राम गृह और कार्यालय भवनों के रखरखाव के लिए भी अलग-अलग बजट स्वीकृत किए गए हैं. इसमें सतपुड़ा और विंध्याचल भवन सहित अन्य महत्वपूर्ण इमारतों के संधारण कार्य भी शामिल हैं.

रीवा में सिंचाई परियोजना को मंजूरी

रीवा के पनवार माईक्रो सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसके लिए 228 करोड़ 42 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं. इस परियोजना से 7350 हेक्टेयर सिंचाई होगी. रीवा जिले की जवा और त्योंथर तहसील के 37 गांवों को इस सिंचाई परियोजना से लाभ मिलेगा. कैबिनेट ने मध्यप्रदेश कार्य नियमों में संशोधन करते हुए भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम को अब वित्त विभाग के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया है. वहीं पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग का नाम बदलकर गौपालन एवं पशुपालन विभाग करने को मंजूरी दी गई है.

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