मध्य प्रदेश में आज से धान की खरीद शुरू, किसान इन बातों का रखें ध्यान

आकाश द्विवेदी/भोपाल: मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खबर (Big news for the farmers of Madhya Pradesh) सामने आई है. प्रदेश में आज से धान की खरीद शुरू हो गई है. बता दें कि प्रदेश में 28 नवंबर से 16 जनवरी तक धान की खरीदी की जाएगी. इस बार राज्य में धान का समर्थन मूल्य ₹2040 प्रति क्विंटल तय किया गया है.

किसान इन बातों का रखें ध्यान

खास बात यह है कि इस बार प्रदेश के किसानों को उपार्जन की नई सुविधा मिलेगी. किसान को अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार उपार्जन केंद्र चुनने की सुविधा होगी. हर उपार्जन केंद्र पर ओटीपी या बायोमेट्रिक डिवाइस के जरिए वेरिफिकेशन किया जाएगा. वहीं, किसानों को उनके आधार कार्ड से लिंक बैंक खाते में सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा.

वृद्ध और असक्षम किसानों को बड़ी सुविधा

साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने वृद्ध और असक्षम किसानों को बड़ी सुविधा (Facility to old and disabled farmers) दी है. अब वृद्ध और असक्षम किसानों की फसलों की खरीदी नॉमिनी के माध्यम से भी की जा सकेगी.

Delhi MCD के रण में उतरेंगे सीएम शिवराज, कई जगहों पर आज जनसभाएं, पीएम मोदी से भी कर सकते हैं मुलाकात

इस अवधि के बीच फसलों की खरीदी की जाएगी

राज्य सरकार 28 नवंबर से 16 जनवरी तक किसानों से धान खरीदेगी. वहीं किसान 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ज्वार-बाजरा बेच सकेंगे. इस बार धान का समर्थन मूल्य ₹2040 प्रति क्विंटल और ज्वार का 2970 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं बाजरा का 2350 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया.

मिली जानकारी के अनुसार इस बार (Madhya Pradesh E-Procurement Portal) प्रदेश के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर 8 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल 40 लाख टन धान की खरीद होगी और इसे लेकर सरकार तैयार है. बता दें कि इसके लिए भंडारण की व्यवस्था कर दी गई है.