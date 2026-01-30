एमपी श्रम विभाग की अनूठी पहल, अब एक कॉल पर हो रहा है हर समस्या का समाधान, टोल-फ्री नंबर दर्ज करा सकते हैं शिकायत

Madhya Pradesh News-मध्यप्रदेश श्रम विभाग ने श्रमिकों और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए नई पहल शुरू की है. श्रम विभाग द्वारा स्थापित राज्य स्तरीय श्रम कंट्रोल रूम प्रदेश के श्रमिकों के लिए एक बड़ा सहारा बनकर उभरा है. टोल-फ्री नंबर के माध्यम से श्रमिक मजदूरी में देरी, न्यूनतम वेतन, कार्य समय और अन्य सेवा संबंधी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं.
Trending Photos
MP News-मध्य प्रदेश शासन के श्रम विभाग द्वारा प्रदेश के श्रमिकों एवं कर्मचारियों की श्रम संबंधी समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से शुरू किए गए राज्य स्तरीय श्रम कंट्रोल रूम का अच्छा परिणाम सामने आया है. श्रमिक अपनी शिकायतें टोल-फ्री नंबर 1800 233 8888 पर दर्ज करा सकते हैं. मप्र श्रम विभाग का टोल फ्री नंबर बना श्रमिकों के लिए मददगार बन रहा है. एक कॉल पर श्रमिकों की हर समस्या का समाधान हो रहा है.
श्रमिकों की शिकायतों का जल्द हो रहा निराकरण
राज्य स्तरीय श्रम कंट्रोल रूम में 30 जनवरी तक कुल 115 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 86 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है. 29 शिकायतें प्रक्रियाधीन (Pending) हैं. इनके शीघ्र निराकरण के लिए संबंधित जिलों एवं अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं. श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि श्रम विभाग यह सुनिश्चित कर रहा है कि श्रमिकों की प्रत्येक शिकायत पर संबंधित श्रम कानूनों के अंतर्गत समयबद्ध एवं निष्पक्ष कार्रवाई हो. इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है.
समस्याओं/शिकायतों के लिए कर सकते हैं कॉल
मजदूरी का भुगतान न होना अथवा विलंब से भुगतान, न्यूनतम तम वेतन अधिनियम से संबंधित शिकायतें, सेवा समाप्ति, निलंबन एवं सेवा शर्तों से संबंधित विवाद, कार्य समय, साप्ताहिक अवकाश एवं ओवरटाइम से संबंधित शिकायतें, महिला श्रमिकों, असंगठित क्षेत्र एवं संविदा श्रमिकों से संबंधित मुद्दे आदि.
इसके अलावा श्रम विभाग के अंतर्गत संचालित श्रम कल्याण मंडल, भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल इत्यादि से संबंधित मुद्दे तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से संबंधित जानकारी एवं शिकायतें भी की जा सकती हैं.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!