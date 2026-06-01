IPL के बाद अब MP में बरसेंगे चौके-छक्के! 3 जून से सजेगा MPL का महामंच; टीमें दिखाएंगी दम

Madhya Pradesh Premier League-IPL के रोमांचक सीजन के खत्म होने के बाद अब मध्यप्रदेश में क्रिकेट का बुखार चढ़ने वाला है. मध्यप्रदेश प्रीमियर लीग का साल 2026 सीजन आगामी 3 जून से 26 जून के बीच आयोजित किया जा रहा है. इस बार का टूर्नामेंट बेहद खास होने वाला है क्योंकि इस शानदार टी-20 लीग में पुरुष वर्ग के साथ-साथ महिला वर्ग का प्रतियोगिताएं भी शामिल की गई हैं, जहां महिलाएं 4 जून से 13 जून के बीच मैदान पर अपना दम दिखाती नजर आएंगी.

इस बार भिडे़ंगी 10 टीमें

इस साल टूर्नामेंट का दायरा काफी बड़ा कर दिया गया है. पुरुष वर्ग में इस बार कुल 10 टीमें खिताब के लिए आपस में मुकाबला करेंगी. लीग का पहला ओपनिंग मैच ग्वालियर चीताज और नई टीम उज्जैन फाल्कन्स के बीच खेला जाएगा, जबकि आखिरी लीग मैच भी ग्वालियर चीताज और रॉयल निमाड़ ईगल्स के बीच होना तय हुआ है. टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन भोपाल लेपर्ड्स के अलावा बुंदेलखंड बुल्स, चंबल घड़ियाल्स, ग्वालियर चीताज, इंदौर पिंक पैंथर्स, जबलपुर रॉयल लायंस और रीवा जगुआर्स जैसी पुरानी टीमें तो शामिल हैं ही, साथ ही तीन नई टीमों, मालवा स्टैलियंस, उज्जैन फाल्कन्स और रॉयल निमाड़ ईगल्स की एंट्री से मुकाबला और दिलचस्प हो गया है.

आशुतोष बने सबसे महंगे

इस सीजन के लिए हुए मेगा ऑक्शन में कुल 244 खिलाड़ियों पर बोली लगाई गई थी, जिसमें कई युवा सितारों की किस्मत चमकी. आशुतोष शर्मा मध्यप्रदेश प्रीमियर लीग के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं. उन्हें मालवा स्टैलियंस ने 15 लाख की भारी-भरकम बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया है. वहीं, अक्षत रघुवंशी 13.80 लाख की कीमत के साथ दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी रहे. इनके अलावा अनिकेत वर्मा को 13.20 लाख और शिवांग कुमार को 13 लाख में खरीदा गया.

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रजत पाटीदार पर रहेगी नजरें

IPL में RCB को लगातार दूसरी बार अपनी कप्तानी में चैंपियन बनाने वाले स्टार बल्लेबाज रजत पाटीदार भी इस लीग में जलवा बिखेरने के लिए तैयार हैं. रजत पाटीदार इस बार मालवा पैंथर्स टीम का हिस्सा हैं और वे टीम के प्रमुख आइकल खिलाड़ी के यानी कप्तान के रूप में मैदान संभालेंगे. IPL में अपनी कप्तानी का लोहा मनवाले के बाद अब मध्यप्रदेश के फैंस को उनसे घरेलू मैदान पर भी चौके-छक्कों की बारिश की उम्मीद है.

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