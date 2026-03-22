सुप्रीम कोर्ट ने एमपी HC का फैसला पलटा, सड़क दुर्घटना मामले में ₹60 लाख का मुआवजा बहाल, जानिए पूरा मामला

Madhya Pradesh news: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के एक सड़क दुर्घटना मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाकर पीड़ित परिवार को बड़ी राहत दी है. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा मुआवज़े की राशि में की गई कटौती को रद्द करते हुए, कोर्ट ने मुआवज़े की राशि को फिर से ₹60 लाख कर दिया है. जस्टिस संजय करोल की अध्यक्षता वाली पीठ ने बीमा कंपनी द्वारा पेश की गई दलीलों को खारिज कर दिया और तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए.

साल 2018 का है मामला

यह मामला 2018 में हुई एक दुर्घटना से जुड़ा है, जिसमें एक JCB और बुलडोज़र ऑपरेटर की जान चली गई थी. मृतक की पत्नी और नाबालिग बेटी ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) से मुआवज़े की मांग की थी, जिस पर 52 लाख रुपये का मुआवजा तय किया गया था. हालांकि, बीमा कंपनी ने आय का कोई ठोस सबूत न होने का हवाला देते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अपील दायर की. हाई कोर्ट ने मृतक को 'अकुशल श्रमिक' मानते हुए मुआवज़े की राशि घटाकर महज़ ₹9 लाख कर दी. परिवार ने इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया.

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सुप्रीम कोर्ट का तर्क

न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की खंडपीठ ने यह माना कि उच्च न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों, जैसे कि नियोक्ता की गवाही और वेतन प्रमाण पत्र को मनमाने ढंग से नज़रअंदाज़ कर दिया था. न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि भारी मशीनरी चलाना एक तकनीकी कार्य है और इसे अकुशल श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता.

60 लाख का मुआवजा बहाल

सुप्रीम कोर्ट ने न केवल ट्रिब्यूनल के फ़ैसले को सही ठहराया, बल्कि मुआवज़े की कुल रकम को बढ़ाकर ₹60 लाख भी कर दिया. कोर्ट ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि वह यह रकम दावेदारों को तुरंत जारी करे और कोर्ट में इसकी अनुपालन रिपोर्ट जमा करे. यह फ़ैसला उन परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है, जिन्हें अक्सर दस्तावेज़ी पेचीदगियों के कारण उचित मुआवज़ा नहीं मिल पाता.

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