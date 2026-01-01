एमपी के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! MPPSC PCS का नोटिफिकेशन जारी, जानिए कितने पदों पर निकली भर्ती?

MPPCS 2026 Exam Full Process: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए नया साल बड़ी खुशखबरी लेकर आया है. मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के माध्यम से डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी जैसे प्रतिष्ठित पदों सहित कुल 155 पदों को भरा जाएगा. प्रदेश के छोटे शहरों, कस्बों और गांवों से आने वाले युवाओं में इस खबर के बाद खासा उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि राज्य सेवा परीक्षा को एमपी की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में गिना जाता है. आयोग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, इस बार परीक्षा प्रक्रिया तय समय पर पूरी करने की तैयारी की गई है.

अगर तारीखों की बात करें, तो MPPSC ने पूरे शेड्यूल के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 10 जनवरी से शुरू होगी. अभ्यर्थी 9 फरवरी 2026 तक फार्म भर सकेंगे. इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा के एडमिट कार्ड 16 अप्रैल 2026 को जारी किए जाएंगे. प्रदेश भर के परीक्षा केंद्रों पर 26 अप्रैल 2026 को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी. इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर जैसे बड़े शहरों के साथ-साथ कई जिला मुख्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाए जाने की संभावना है, जिससे स्थानीय छात्रों को सुविधा मिल सके.



जानिए क्या होगी योग्यता ?

राज्य सेवा परीक्षा 2026 के लिए योग्यता भी सरल रखी गई है. किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. खास बात यह है कि जो छात्र इस समय कॉलेज के अंतिम वर्ष में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें भी कुछ शर्तों के साथ मौका दिया गया है. इससे ग्रामीण और कस्बा इलाकों के वे छात्र, जो अभी डिग्री पूरी करने की कगार पर हैं, उन्हें भी प्रतियोगिता में शामिल होने का अवसर मिलेगा. MPPSC की यह पहल प्रदेश के युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अहम मानी जा रही है.

ऐसे कर सकते हैं आवेदन

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को MPPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. आवेदन से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी, दिशा-निर्देश और नोटिफिकेशन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं. आयोग ने साफ किया है कि किसी भी तरह की गलत जानकारी या अधूरा फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जा रही है कि आवेदन से पहले नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लें. मध्य प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए यह परीक्षा प्रशासनिक सेवा में जाने का बड़ा मौका है, ऐसे में समय रहते तैयारी शुरू करना बेहद जरूरी है.

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट