/छात्र नेताओं के लिए बड़ी खुशखबरी: 8 साल बाद MP में छात्र संघ चुनाव का रास्ता साफ, HC का आदेश, जानिए कब हो सकती है वोटिंग

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मध्य प्रदेश में करीब आठ साल बाद छात्र संघ चुनाव कराए जाने का रास्ता साफ हो गया है. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को सितंबर 2026 में छात्र संघ चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समयसीमा के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी की जाए, ताकि विद्यार्थियों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिल सके.
छात्र संघ चुनाव लंबे समय से नहीं होने के कारण विभिन्न छात्र संगठनों की ओर से लगातार मांग उठाई जा रही थी. मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सरकार को चुनाव कराने के लिए आवश्यक तैयारियां शुरू करने और तय समय पर प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया.
HC में एकेडमिक कैलेंडर पेश
उच्च शिक्षा विभाग ने जबलपुर हाई कोर्ट में 2026-27 सत्र के लिए एकेडमिक कैलेंडर पेश किया. इस कैलेंडर में सितंबर 2026 में छात्र संघों के गठन का स्पष्ट शेड्यूल शामिल है. कैलेंडर को रिकॉर्ड मानते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया कि छात्र संघों का गठन चुनाव के जरिए किया जाए. इसके साथ ही लंबे समय से लंबित एक याचिका का भी निपटारा हो गया. अब माना जा रहा है कि राज्य के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति को फिर से शुरू करने की तैयारी चल रही है.
सितंबर 2026 में होंगे चुनाव
पिछली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से साफ तौर पर पूछा था कि मौजूदा एकेडमिक सेशन के लिए स्टूडेंट यूनियन के चुनाव कब होंगे. कोर्ट ने सरकार को अपना एकेडमिक कैलेंडर जमा करने का निर्देश दिया था. सोमवार की सुनवाई में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कोर्ट के सामने 2026-27 एकेडमिक ईयर का पूरा एकेडमिक कैलेंडर पेश किया. इसमें क्लास, परीक्षा, छुट्टियों और दूसरी गतिविधियों के शेड्यूल के साथ-साथ स्टूडेंट यूनियन के गठन की तारीख भी शामिल थी. सरकार ने कोर्ट को बताया कि स्टूडेंट यूनियन के चुनाव और यूनियन का गठन सितंबर 2026 में होगा.
क्या है पूरा मामला?
मध्य प्रदेश में 2017 के बाद से छात्र संघ चुनाव पूरी तरह से रोक दिए गए थे और उसके बाद कई सालों तक कोई चुनाव नहीं हुआ. इस मामले में 2024 में जबलपुर के एक छात्र अदनान अंसारी ने छात्र संघ चुनाव कराने की मांग करते हुए एक जनहित याचिका (PIL) दायर की. यह मामला लगभग दो साल तक कोर्ट के विचाराधीन रहा. याचिका पर सुनवाई करते हुए, एक्टिंग मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की खंडपीठ ने राज्य सरकार को चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं.
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