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छात्र नेताओं के लिए बड़ी खुशखबरी: 8 साल बाद MP में छात्र संघ चुनाव का रास्ता साफ, HC का आदेश, जानिए कब हो सकती है वोटिंग

मध्य प्रदेश में करीब आठ साल बाद छात्र संघ चुनाव होने का रास्ता साफ हो गया है. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को तय समय सीमा में चुनाव संपन्न करने के निर्देश दिए हैं.

Written ByPooja
Published: Aug 03, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 05:39 PM IST
छात्र नेताओं के लिए बड़ी खुशखबरी: 8 साल बाद MP में छात्र संघ चुनाव का रास्ता साफ, HC का आदेश, जानिए कब हो सकती है वोटिंग

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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