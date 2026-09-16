/MP में मानसून की विदाई से पहले बिगड़ सकता है मौसम, 19 सितंबर से एक्टिव होगा नया सिस्टम, इन जिलों में बारिश के आसार

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मध्य प्रदेश से मानसून की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो गया है, लेकिन इसके जाने से पहले राज्य में एक बार फिर भारी बारिश हो सकती है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 19 सितंबर के बाद राज्य में मानसून का एक नया और मजबूत सिस्टम सक्रिय होने वाला है. अगर यह सिस्टम पूरी क्षमता से बारिश करता है, तो राज्य आसानी से अपनी औसत मौसमी बारिश का कोटा पूरा कर लेगा. MP में औसत सामान्य बारिश 37.3 इंच है, जिसके मुकाबले अब तक 33 इंच बारिश दर्ज की गई है. कोटा पूरा करने के लिए बस 4.3 इंच और बारिश की जरूरत है.
मानसून की विदाई से पहले तेज बारिश के आसार
मौसम विभाग के अनुसार, मानसून का सीजन 1 जून से 30 सितंबर तक चलता है. इस दौरान होने वाली बारिश को मानसून की बारिश माना जाता है. हालांकि, कभी-कभी मानसून अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ़्ते में विदा होता है. इस बार इसकी विदाई सितंबर के आखिर में शुरू हो सकती है. इससे पहले राज्य में भारी बारिश हो सकती है. मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि 17 से 19 सितंबर के बीच पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश का दायरा बढ़ने की संभावना है. 18 से 21 सितंबर के बीच पूर्वी हिस्से में हल्की और भारी बारिश हो सकती है.
बुधवार को इन जिलों में बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने आज बुधवार को भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, धार, आलीराजपुर, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, झाबुआ, उज्जैन, नीमच, आगर-मालवा, मंदसौर, शाजापुर, देवास, रतलाम, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर, मुरैना, भिंड, श्योपुर, जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, पांढुर्णा, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में बारिश का अलर्ट जारी किया है.
मानसूनी सीजन खत्म होने में 14 दिन बाकी
बता दें कि मानसून सीजन खत्म होने में अब सिर्फ 14 दिन बाकी हैं. मंगलवार तक प्रदेश में 33 इंच यानी 88.5% बारिश हो चुकी है. भोपाल और ग्वालियर समेत 18 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है. भोपाल, राजगढ़, बुरहानपुर, खरगोन, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, छतरपुर, निवाड़ी, मैहर, भिंड, श्योपुर, सिंगरौली, सीधी, सतना, मऊगंज, शहडोल और उमरिया में अब जो भी बारिश होगी, वो एक्सट्रा होगी. वहीं इंदौर, उज्जैन, जबलपुर समेत 37 जिलों में अभी भी कम बारिश हुई है.
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