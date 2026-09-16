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MP में मानसून की विदाई से पहले बिगड़ सकता है मौसम, 19 सितंबर से एक्टिव होगा नया सिस्टम, इन जिलों में बारिश के आसार

MP Weather Update: मध्य प्रदेश में 19 सितंबर के बाद मानसून का एक नया सिस्टम एक्टिव हो सकता है, जिससे कई इलाकों में बारिश की संभावना है. मंगलवार को भोपाल और इंदौर में मौसम साफ रहा, लेकिन बुधवार के लिए कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है.

Written ByRanjana Kahar
Published: Sep 16, 2026, 06:17 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 06:17 AM IST
MP में मानसून की विदाई से पहले बिगड़ सकता है मौसम, 19 सितंबर से एक्टिव होगा नया सिस्टम, इन जिलों में बारिश के आसार

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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