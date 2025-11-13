महाकाल के कोतवाल कालभैरव की सवारी आज, कैदियों को देंगे दर्शन, सिद्धनाथ घाट पर होगी खास पूजा

Ujjain News: भैरव अष्टमी के अवसर पर महाकाल के कोतवाल भगवान कालभैरव का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया. वहीं आज राजसी वैभव के साथ भगवान कालभैरव की सवारी नगर भ्रमण पर निकलेगी.
Mahakal Kotwal Kal Bhairav Sawari: उज्जैन में भैरव अष्टमी के अवसर पर बाबा महाकाल के कोतवाल भगवान कालभैरव की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई. रात 12 बजे मंदिर के पट खुलते ही भव्य आरती, आतिशबाजी और मदिरा प्रसाद का आयोजन किया गया. हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन कर पुण्य लाभ कमाया. वहीं आज शाम 4 बजे बाबा कालभैरव की सवारी निकलेगी जो नगर भ्रमण करते हुए भैरवगढ़ जेल और सिद्धनाथ घाट पहुंचेगी. यहां भगवान भैरव कैदियों को दर्शन देंगे. मंदिर परिसर को विद्युत और पुष्प सज्जा से सजाया गया है. दिनभर धार्मिक कार्यक्रम होंगे. प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं.
बाबा भैरवनाथ का जन्म
पौराणिक कथाओं के अनुसार बाबा भैरवनाथ का जन्म मध्यरात्रि 12 बजे हुआ था. इसलिए बाबा का जन्मोत्सव मध्यरात्रि में मनाया गया. जन्मोत्सव के समय भव्य आरती और आतिशबाजी के साथ भव्य उत्सव मनाया गया, जिससे मंदिर परिसर गूंज उठा. कालभैरव मंदिर के पुजारी पंडित ने बताया कि भगवान कालभैरव का प्राकट्य अगहन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को माना जाता है. इसलिए भगवान का जन्मोत्सव मध्यरात्रि में मनाया जाता है.
महाकाल के कोतवाल कालभैरव की सवारी आज
इसी कड़ी में उज्जैन में आज महाकाल के कोतवाल भगवान कालभैरव की सवारी धूमधाम से निकाली जाएगी. गुरुवार को यह सवारी पारंपरिक ढंग से नगर भ्रमण पर निकलेगी और विभिन्न प्रमुख मार्गों से होकर गुजरेगी. यात्रा के दौरान बाबा कालभैरव केंद्रीय जेल भैरवगढ़ पहुंचकर कैदियों को दर्शन देंगे और उनके कल्याण की कामना की जाएगी. इसके अलावा सिद्धनाथ घाट पर विशेष पूजा-अर्चना भी आयोजित की जाएगी. इस बार सवारी का विशेष आकर्षण होगा प्रसिद्ध सुरभि बैंड का प्रदर्शन, जिसने ड्रीम गर्ल और मेरे ब्रदर की दुल्हन जैसी फिल्मों में भी संगीत दिया है. प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुरक्षा, यातायात और व्यवस्था के पुख्ता इंतज़ाम किए हैं.
