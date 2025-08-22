जल्लाद की तरह पीटता है प्रिंसिपल..! इतना मारा कि छात्रा के टूट गए दांत; कई हुए बेहोश

Government principal Exposed: मध्य प्रदेश के मैहर से छात्र उत्पीड़न की सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल पर छात्राओं को मारने, उनके साथ गलत बरताव करने और स्कूल में गांजा और शराब के सेवन का आरोप लगा है. हद तब पार होई जब प्रिंसिपल ने एक छात्रा को इस कदर मारा कि जबड़े से उसका दांत टूट गया. इस जोरदार मार कि वजह से छात्रा का पूरा मुंह खून से भर गया. प्रिंसिपल पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

प्रिंसिपल या हैवान..

पूरा मामला जिले के माध्यमिक विद्यालय उमरी फिफरी थाना नादन देहात का है. स्कूल में पदस्थ प्रिंसिपल शिवराज सिंह बघेल के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए गए है. आरोप स्कूल की ही छात्राओं द्वारा लगे है. छात्राओं का कहना है कि प्रिंसिपल बच्चों के साथ मारपीट करता है. उन्हें इतना मारता है कि बच्चे बेहोश हो पड़ते है. कई बार प्रिंसिपल बच्चों से ही अपना सिर हाथ पाव दबवाता है. बच्चों के पीठ पेट पर लात से बी मारता है.

छात्रा का टूट गया दांत

प्रिंसिपल की हैवानियत तब हद पार हो गई जब उसकी मार से पांचवी की छात्रा का दांत टूट गया. दांत टूटने की वजह से छात्रा का मुंह खून से भर गया. जैसी ही वो घर पहुंची उसने अपने परिजनों को सारी बात बताई. परिजन भी सभी पीड़ित बच्चों के साथ नादन थाना पहुंचते है और हैवान प्रिसिंपल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते है. पुलिस ने भी प्रिंसिपल के खिलाफ sc/st समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है.

प्रिंसिपल की काली करतूतें

छात्रों ने प्रिंसिपल के चारे काले करतूतों के बारे में बताया. पता चला कि प्रिंसिपल स्कूल में रेगुलर ही नहीं है. कभी आता है कभी नहीं आता. जिस दिन आता है उस दिन छात्राओं के साथ तामाशा करता है. स्कूल में ही नशीले पदार्थों का सेवन करता है फिर गुस्से में छात्रों के साथ मारपीट करता है. प्रिंसिपल की ये अमानवीय हरकत पहली बार नहीं है बल्कि इससे पहले भी कई बार उसने छात्रों को प्रताड़ित किया है . छोटी उम्र की बच्चियों के सामने जातिवाद भी करता रहता है.

फिलहाल पुलिस छात्राओं की मेडिकल जांच करा रही है. रिपोर्ट सामने आने के बाद प्रिंसिपल पर अन्य धाराओं में कार्रवाई की जाएगी.

