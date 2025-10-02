Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2945229
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

मैहर में एसपी-सांसद ने पुलिस लाइन में दी 'बलि', शस्त्रों की पूजा-अर्चना की, फिर चलाई तलवार

Maihar News-मैहर में विजयादशमी के मौके पर पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन किया गया. इस दौरान सांसद गणेश सिंह और एसपी अवधेश प्रताप सिंह ने कुम्हड़े की बलि दी. दोनों ने अलग-अलग कुम्हड़ा तलवार से काटकर बलि की पंरपरा निभाई.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 02, 2025, 06:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मैहर में एसपी-सांसद ने पुलिस लाइन में दी 'बलि', शस्त्रों की पूजा-अर्चना की, फिर चलाई तलवार

MP News-मध्यप्रदेश के मैहर पुलिस लाइन में विजयादशमी के अवसर पर शस्त्र पूजन किया गया. इस दौरान सांसद गणेश सिंह और एसपी अवधेश प्रताप सिंह ने कुम्हड़े की बलि दी. यह समारोह जिला पुलिस लाइन में आयोजित हुआ. कार्यक्रम का शुभारंभ शस्त्रों के पूजन-अर्चन से किया गया. शस्त्रों की पूजा के बाद सांसद और एसपी ने अलग-अलग कुम्हड़ा तलवार से काटकर बलि की परंपरा निभाई. इसका वीडियो भी सामने आया है. 

पहले जानिए क्या है मान्यता
मान्यता है कि कुम्हड़े की बलि देवी कुष्मांडा को प्रसन्न करने और सभी कष्टों, रोग और भय से मुक्ति पाने के लिए दी जाती है. देवी कुष्मांडा को कुम्हड़ा प्रिय है और माना जाता है कि इसकी बलि से वे तृप्त होती हैं. कुम्हड़े की बलि देना पशुओं की बिल का एक प्रतीकात्मक विकल्प है. कुम्हड़े की बलि कई धार्मिक अनुष्ठानों में भी दी जाती है. 

अतिथियों ने किया संबोधित 
शस्त्र पूजा के कार्यक्रम के बाद पुलिस लाइन में मौजूद जवानों को अतिथियों ने संबोधित किया. अतिथियों ने कहा कि शस्त्र न केवल सुरक्षा के प्रतीक हैं, बल्कि न्याय और धर्म की रक्षा के संकल्प का भी द्योतक हैं. उन्होंने विजयादशमी के असत्य पर सत्य की विजय का पर्व बताया और कहा कि शस्त्र पूजन इसी परंपरा को आगे बढ़ाता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

एसपी ने पिस्टल को नमन किया
एसपी अवधेश प्रताप सिंह ने पूजन के दौरान पिस्टल को नमन किया. एसपी ने सांसद और कलेक्टर के साथ हवन भी किया. उन्होंने जवानों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि पुलिस बल समाज की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने में सदैव तत्पर है. 

कलेक्टर ने दी शुभकामनाएं
वहीं कलेक्टर रानी बाटड़ ने विजयादशमी की शुभकामनाएं दीं और कहा कि यह पर्व हमें कर्तव्यनिष्ठा और त्याग की प्रेरणा देता है. इस समारोह में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने भी पुलिस बल के जवानों का मनोबल बढ़ाया. जनप्रतिनिधियों ने कहा कि पुलिस बल का अनुशासन और निष्ठा ही जिले की सुरक्षा का आधार है. 

यह भी पढ़ें-MP में रेलवे की ये कैसी लापरवाही, ट्रेन आई, लेकिन टिकट नहीं मिला! मची अफरा-तफरी

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsMaihar News in Hindimaihar news

Trending news

mp news
थाने के बाहर तड़पता रहा युवक, SI ने फरियादी से धुलवाई कार, अब SP ने दिए जांच के आदेश
mp news
सोयाबीन किसानों के लिए बड़ी खबर, फसल खरीदी के लिए कल से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन, जानें
mp news
उज्जैन में बड़ा हादसा, नदी में गिरी श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली, 2 की मौत
mp news
कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक, 'बापू' की तस्वीर रख मौन धरना, जानें वजह
jabalpur news
सड़क पर लेफ्ट साइड चलना गलत! पैदल यात्रियों के लिए अलग नियम पर SC में सुनवाई
Ravana Dahan
सुबह ही कर दिया रावण दहन! नशे में युवक-युवती ने फूंक डाला पुतला, VIDEO वायरल!
Dussehra 2025
यहां राक्षस नहीं 'राजा' है रावण! 30 सालों से सीना ताने सरकारी जमीन की कर रहा रखवाली
ravan dahan
ऑपरेशन सिंदूर थीम पर रावण दहन... PAK PM, आसिम मुनीर की फोटो; जलेगा 71 फीट का पुतला
bhind news
एमपी में पुलिस की बेशर्मी कैद! FIR से पहले थाने में धुलवाई कार, बाहर तड़पता रहा घायल
Dussehra 2025
छत्तीसगढ़ का सबसे अनोखा दशहरा, 200 साल से चली आ रही परंपरा;जानें क्या है इसकी खासियत
;