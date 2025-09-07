नवरात्रि से पहले मंदिर समिति का बड़ा फैसला, मैहर रोपवे 10 दिनों के लिए बंद; जानिए कब से होगी शुरू

Maihar Dham Ropway: 8 सितंबर से 17 सितंबर के बीच मध्य प्रदेश स्थित मां शारदा मंदिर के दर्शन करने जा रहे यात्रियों के लिए बड़ी खबर है. दरअसल, मैहर जिले का मां शारदा मंदिर विश्व प्रसिद्ध है. यहां हजारों की संख्या में भक्त मां के दर्शन करने पहुंचते हैं. इसी को देखते हुए भक्तों को मंदिर तक पहुंचाने वाली रोपवे सेवा को अस्थाई रूप से 10 दिनों के लिए बंद किया गया है. मंदिर के मैनेजमेंट ने इसके पीछे की वजह भी बताई है.

10 दिनों के लिए बंद रोपवे सेवा

मां शारदा मंदिर तक पहुंचने के लिए रोपवे भक्तों के लिए बहुत बड़ा माध्यम है. बुजुर्ग व्यक्ति भी रोपवे सेवा से मंदिर तक पहुंच पाते हैं. हालांकि कुछ दिनों के लिए मंदिर के मैनेजमेंट की ओर से रोपवे सेवा पूरी तरह से बंद की गई है. मैनेजमेंट की ओर से बताया गया कि ये फैसला 22 सितंबर से शुरू हो रही नवरात्रि मेले को देखते हुए लिया गया है. रोपवे का संचालन करने वाली कंपनी दामोदर रोपवे की ओर से जानकारी दी गई कि इन 10 दिनों के दौरान रोपवे का मेंटेनेंस और सिक्योरिटी चेक किया जाएगा.

श्रद्धालुओं को चढनी होगी सीढियां

नवरात्रि में होने वाली भीड़ को देखते हुए अस्थाई रुप से बंद रोपवे सेवा की जगह इन 10 दिनों के लिए श्रद्धालुओं को सीढियों का सहारा लेना पड़ेगा. श्रद्धालुओं को 1063 सीढ़ियां चढ़कर मां शारदा मंदिर के दर्शन करने होंगे.

इस तारीख से शुरू होगी रोपवे सेवा

मंदिर समिति और जिला प्रशासन की ओर से बताया गया कि मां शारदा मंदिर रोपवे सेवा एक बार फिर से 18 सितंबर के शुरूकी जाएगी. ऐसे में लोगों से अपील है कि वे इन 10 दिनों के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं का उपयोग करें. बता दें कि नवरात्रि के दौरान ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे भारत के अलग-अलग कोने से भक्त मां शारदा के दर्शन करने आते हैं. यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ से आए भक्तों का यहां तांता लगता है. इसको देखते हुए प्रशासन और मंदिर समिति ने सुरक्षा से लेकर हर छोटी बड़ी व्यवस्ताओं की तैयारी तेज कर दी है.

