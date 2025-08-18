Maihar Violence News: हिंदू युवक की हत्या के बाद मैहर में भड़की हिंसा, छावनी में तब्दील बिगौड़ी गांव
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2885797
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

Maihar Violence News: हिंदू युवक की हत्या के बाद मैहर में भड़की हिंसा, छावनी में तब्दील बिगौड़ी गांव

Maihar Violence News: मैहर के ग्राम बिगौड़ी में हिंदू युवक की हत्या के बाद हालात बेकाबू हो गए. महापंचायत और रैली के बीच आरोपी का घर जला, जिससे दो समुदायों में तनाव बढ़ गया और गांव को पुलिस छावनी में तब्दील करना पड़ा.

 

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 18, 2025, 08:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हिंदू युवक की हत्या के बाद मैहर में भड़की हिंसा
हिंदू युवक की हत्या के बाद मैहर में भड़की हिंसा

Maihar News: मध्य प्रदेश के मैहर में ताला थाना क्षेत्र के ग्राम बिगौड़ी में हिंदू युवक की हत्या के बाद हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं. 11 जुलाई 2025 को शिवनारायण तिवारी की निर्मम हत्या मुस्लिम युवक साहिल खान ने गला रेतकर कर दी थी. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी साहिल खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. घटना के बाद से हिंदू संगठनों और ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है. परिजनों और हिंदू संगठनों ने पुलिस प्रशासन से अन्य 18 लोगों को सह-आरोपी बनाने की मांग की, लेकिन कार्रवाई न होने पर असंतोष बढ़ता गया. इसी को लेकर 17 अगस्त को सकल हिंदू समाज द्वारा महापंचायत का आयोजन किया गया.

महापंचायत के दौरान आक्रोश रैली भी निकाली गई. इस बीच अचानक भीड़ में से एक अज्ञात व्यक्ति ने आरोपी साहिल खान के घर में आग लगा दी. घटना पुलिस बल की मौजूदगी में हुई. हालांकि मौके पर मौजूद हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं और पुलिस ने मिलकर आग पर काबू पा लिया, लेकिन इस वारदात के बाद दो समुदायों के बीच तनाव और गहराने लगा. माहौल बिगड़ने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई और गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

पुलिस छावनी में तब्दील गांव
हालात को काबू में रखने के लिए पूरे गांव को पुलिस छावनी में बदल दिया गया है. बड़ी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके. प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है. हमारे संवाददाता ने घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और लोगों से बातचीत की. (रिपोर्टः नजीम सौदागर/ मैहर)

ये भी पढ़ेंः Gwalior Gangster News: भोला सिकरवार हत्याकांड में बड़ा खुलासा, आरोपियों ने ऐसे उतारा था मौत के घाट

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले 'सतना' की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

maihar news

Trending news

maihar news
हिंदू युवक की हत्या के बाद मैहर में भड़की हिंसा, छावनी में तब्दील बिगौड़ी गांव
mp news
मिर्च ने दिखाए नखरे, टमाटर हुआ और लाल, MP में सब्जियों ने लगाया महंगाई का तड़का
raipur news
रायपुर में 15 साल की नाबालिग बनी मां, रेप की हुई पुष्टि, 61 वर्षीय बुजुर्ग पर आरोप
Harda news
हरदा में गायों के लिए बना देश का पहला मेटरनिटी वार्ड, अस्पताल में होगा बछड़े का जन्म
janjgir champa news in hindi
बाप रे ये कैसा अजूबा है! 8वीं पास करने में छात्र ने लगाए 126 साल; वायरल हुआ मार्कशीट
jabalpur news
जबलपुर में कलयुगी पिता और भाई! जिस बेटे को पाला, उसी की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी
mukhyamantri awasiya bhu adhikar yojana 2025 mp
रोटी-कपड़ा और मकान का सपना होगा साकार, MP सरकार दे रही रहने के लिए मुफ्त प्लॉट
mp news
उमरिया में हॉस्टल से 5 छात्राएं अचानक लापता, वार्डन भी दो दिन से गायब! मचा हड़कंप
cg pension news
छत्तीसगढ़ सरकार अब हर पांच साल में बढ़ाएगी पेंशन, इन लोगों को मिलेगा फायदा
mp news
अर्चना तिवारी केस में नया मोड़, मिसिंग मिस्ट्री सुलझाने जबलपुर जाएगी पुलिस, रूममेट..
;