Maihar Violence News: हिंदू युवक की हत्या के बाद मैहर में भड़की हिंसा, छावनी में तब्दील बिगौड़ी गांव

Maihar News: मध्य प्रदेश के मैहर में ताला थाना क्षेत्र के ग्राम बिगौड़ी में हिंदू युवक की हत्या के बाद हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं. 11 जुलाई 2025 को शिवनारायण तिवारी की निर्मम हत्या मुस्लिम युवक साहिल खान ने गला रेतकर कर दी थी. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी साहिल खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. घटना के बाद से हिंदू संगठनों और ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है. परिजनों और हिंदू संगठनों ने पुलिस प्रशासन से अन्य 18 लोगों को सह-आरोपी बनाने की मांग की, लेकिन कार्रवाई न होने पर असंतोष बढ़ता गया. इसी को लेकर 17 अगस्त को सकल हिंदू समाज द्वारा महापंचायत का आयोजन किया गया.

महापंचायत के दौरान आक्रोश रैली भी निकाली गई. इस बीच अचानक भीड़ में से एक अज्ञात व्यक्ति ने आरोपी साहिल खान के घर में आग लगा दी. घटना पुलिस बल की मौजूदगी में हुई. हालांकि मौके पर मौजूद हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं और पुलिस ने मिलकर आग पर काबू पा लिया, लेकिन इस वारदात के बाद दो समुदायों के बीच तनाव और गहराने लगा. माहौल बिगड़ने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई और गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

पुलिस छावनी में तब्दील गांव

हालात को काबू में रखने के लिए पूरे गांव को पुलिस छावनी में बदल दिया गया है. बड़ी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके. प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है. हमारे संवाददाता ने घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और लोगों से बातचीत की. (रिपोर्टः नजीम सौदागर/ मैहर)

