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रतलाम में टला बड़ा हादसा, बेकाबू होकर नाले में जा गिरी एम्बुलेंस, लोगों में फैला आक्रोश

Ratlam News: रतलाम के देवरा देव नारायण इलाके में एक एम्बुलेंस बेकाबू होकर नाले में जा गिरी. एम्बुलेंस में कोई मरीज़ नहीं था, बल्कि एक युवती ड्राइवर के साथ सवार थी, जिसे मामूली चोटें आई हैं.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Mar 23, 2026, 07:13 AM IST
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रतलाम में टला बड़ा हादसा, बेकाबू होकर नाले में जा गिरी एम्बुलेंस, लोगों में फैला आक्रोश

Ratlam News: मध्य प्रदेश के रतलाम के देवरा देव नारायण इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां एक एम्बुलेंस अचानक सड़क से उतरकर एक नाले में जा गिरी. एम्बुलेंस का अगला हिस्सा पूरी तरह से नाले में धंस गया, जिससे घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई. हालांकि राहत की बात यह रही कि उस समय नाले में पानी का स्तर कम था, जिससे कोई बड़ी दुर्घटना होने से बच गई.

बेकाबू होकर नाले में जा गिरी एम्बुलेंस
बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस में कोई मरीज़ मौजूद नहीं था. इसके बजाय एक युवती ड्राइवर के साथ बैठी थी, जिसे इस दुर्घटना में मामूली चोटें आई हैं.  इस हादसे के दौरान एम्बुलेंस नाले के पास स्थित एक दुकान से भी टकरा गई, जिससे दुकान को नुकसान पहुंचा. सबसे हैरान करने वाली बात जिसका स्पष्टीकरण अभी तक नहीं मिल पाया है कि एम्बुलेंस सीधी सड़क से भटककर अचानक नाले में कैसे जा गिरी.

लोगों में फैला आक्रोश
इस घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों में भारी गुस्सा फैल गया. ड्राइवर और भीड़ के बीच कहा-सुनी हो गई, जिसके बाद गुस्से में आकर एक युवक ने ड्राइवर को नाले में धक्का दे दिया. हालात बिगड़ते देख कुछ राहगीरों ने बीच-बचाव किया, जिसके बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस को बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया है.

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टला बड़ा हादसा
बता दें कि देवरा देव नारायण इलाके में एम्बुलेंस अचानक सड़क से उतरकर नाले में जा गिरी. एम्बुलेंस का अगला हिस्सा पूरी तरह से नाले में धंस गया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी और दहशत फैल गई. इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिला. ड्राइवर और भीड़ के बीच तीखी बहस छिड़ गई. इसी कहा-सुनी के बीच, गुस्से में आकर एक युवक ने ड्राइवर को नाले में धक्का दे दिया. एम्बुलेंस नाले के पास स्थित एक दुकान से भी टकरा गई, जिससे दुकान को नुकसान पहुंचा. गनीमत रही कि किसी को भी गंभीर चोटें नहीं आईं और एक बड़ा हादसा टल गया.

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