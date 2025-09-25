जबलपुर के दुर्गा पंडाल में अचानक फैला करंट, 2 मासूम बच्चों की मौत, कैसे हुआ यह हादसा ?
जबलपुर के दुर्गा पंडाल में अचानक फैला करंट, 2 मासूम बच्चों की मौत, कैसे हुआ यह हादसा ?

Jabalpur News: जबलपुर में एक दुर्गा पंडाल में करंट फैलने से बड़ी घटना घट गई, यहां खेल रहे दो बच्चे करंट की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई है. घटना के बाद बच्चों को अस्पताल भेजा गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 25, 2025, 11:52 AM IST
जबलपुर में बड़ा हादसा
जबलपुर में बड़ा हादसा

MP News: जबलपुर में नवरात्रि में एक बड़ी घटना घट गई, जबलपुर के तिलवारा थाना क्षेत्र के बरगी हिल्स में बने एक दुर्गा पंडाल में अचानक से करंट फैल गया, जिससे यहां खेल रहे दो बच्चे करंट की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई. बताया जा रहा है दोनों बच्चे लोहे के पाइप के पास खेल रहे थे, तभी उसमें अचानक से करंट आ गया, जिससे दोनों उससे छिटककर दूर गिर गए. मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को तुरंत उठाया और जबलपुर के मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि करंट इतना तेज था कि दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. वहीं घटना की जानकारी लगते ही पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची जिसमें उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं. 

बुधवार रात की घटना

घटना बुधवार रात की बताई जा रही है. दुर्गा पंडाल में दोनों बच्चे दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे थे, तब यहां लाइट लगाने का काम चल रहा था, बताया जा रहा है कि यहां बच्चे भी लाइट लगवा रहे थे, आयुष झारिया और वेद श्रीवास नाम के दोनों बच्चे वहां खेल रहे थे, जिन्होंने खेलते-खेलते अचानक से लोहे का पाइप पकड़ लिया. पाइप में करंट था, जिससे दोनों बच्चों की चीख निकल गई और वह अचानक से गिरे और बेहोश हो गए. दोनों को अस्पताल ले जाया गया लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी. वहीं मामले की जानकारी लगते ही स्थानीय विधायक और लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने इस मामले में जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह से बात कर घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं. 

मंत्री राकेश सिंह ने पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान भी किया है. वहीं इस घटना के बाद शहर में लगे सभी दुर्गा पंडालों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं. मंत्री राकेश सिंह ने इस मामले में तीन लोगों की एक टीम भी बनाई है, जिसमें एसडीएम गोरखपुर अनुराग सिंह, लोक निर्माण विभाग के एसडीओ एस के शर्मा और विद्युत कंपनी के सहायक यंत्री दिनेश पाल शामिल हैं, तीनों को घटना की जांच के निर्देश देते हुए तीन दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा है. 

वहीं इस घटना के बाद मौके पर शौक का माहौल हो गया, क्योंकि हंसते खेलते दो बच्चे अचानक से इस तरह दुनिया छोड़कर चले गए. वहीं घटना के बाद शहर में लगे सभी दुर्गा पंडालों में भी सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं. 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

