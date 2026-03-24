MP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: चुनावी ड्यूटी पर जाएंगे 27 IAS अधिकारी, 5 राज्यों में रहेंगे तैनात

Madhya Pradesh News: आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ा फेरबदल किया है. इस बदलाव के तहत राज्य के 27 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों को चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है. इन अधिकारियों को असम और पश्चिम बंगाल समेत पांच राज्यों में तैनात किया गया है, जहां वे चुनावी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका निभाएंगे.

चुनावी ड्यूटी पर जाएंगे 27 IAS अधिकारी

इस सूची में पी नरहरी, वंदना वैद्य, तरुण राठी, श्रीमन शुक्ल ,प्रबल सिपाहा,अभिजीत अग्रवाल समेत 27 IAS अधिकारियों जिम्मेदारी मिली है. यह निर्णय आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. इन नियुक्तियों का मुख्य उद्देश्य इन राज्यों में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करना है.

5 राज्यों में रहेंगे तैनात

ये अधिकारी असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में होने वाले 2026 के विधानसभा चुनावों में अपनी सेवाएं देंगे. यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी अनुपस्थिति के दौरान विभागों के कामकाज पर कोई असर न पड़े, उनके वर्तमान कर्तव्यों का अतिरिक्त प्रभार अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपा गया है.

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राज्यपाल की मंज़ूरी के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने इन 27 अधिकारियों के पास मौजूद विभागों का अतिरिक्त प्रभार अन्य कार्यरत अधिकारियों को सौंप दिया है. यह फेरबदल न केवल चुनाव प्रबंधन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके परिणामस्वरूप मंत्रालयों के भीतर ज़िम्मेदारियों के बंटवारे में भी अस्थायी बदलाव हुए हैं. ताकि वे समय पर चुनाव व्यवस्थाओं का जायज़ा ले सकें.

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आचार संहिता लागू

बता दें कि चुनाव आयोग ने चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी है. असम, केरल और पुडुचेरी में मतदान 9 अप्रैल को एक ही चरण में होगा. वहीं, तमिलनाडु में भी मतदान 23 अप्रैल को एक ही चरण में होगा. हालांकि, पश्चिम बंगाल में मतदान दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को संपन्न होगा. इस घोषणा के साथ ही, संबंधित राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है.

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