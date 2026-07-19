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एमपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 3 IPS अधिकारियों के तबादले, टीकमगढ़ और श्योपुर के एसपी बदले

मध्य प्रदेश सरकार ने रविवार को तीन IPS अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए. आदेश के अनुसार 2012 बैच के IPS अधिकारी मनोहर सिंह मंडलोई का तबादला कर दिया गया है, जो अक्टूबर 2024 से टीकमगढ़ जिले में पुलिस अधीक्षक (SP) के तौर पर तैनात थे.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jul 19, 2026, 03:47 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 03:47 PM IST
एमपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 3 IPS अधिकारियों के तबादले, टीकमगढ़ और श्योपुर के एसपी बदले
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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