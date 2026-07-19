एमपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 3 IPS अधिकारियों के तबादले, टीकमगढ़ और श्योपुर के एसपी बदले

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रविवार को मोहन सरकार ने तीन IPS अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए. गृह विभाग के आदेशों के अनुसार, टीकमगढ़ और श्योपुर के पुलिस अधीक्षकों (SP) को बदल दिया गया है. खास तौर पर टीकमगढ़ के SP को भोपाल में पुलिस मुख्यालय में असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल (AIG) के पद पर नियुक्त किया गया है. वहीं टीकमगढ़ के SP मनोहर सिंह मंडलोई को भोपाल में पुलिस मुख्यालय में AIG के तौर पर तैनात किया गया है. उनकी जगह श्योपुर के SP सुधीर कुमार अग्रवाल को टीकमगढ़ का नया SP बनाया गया है, जबकि रीवा में स्पेशल आर्म्ड फोर्स (SAF) की 9वीं बटालियन के कमांडेंट के तौर पर तैनात मोती-उर-रहमान को श्योपुर का SP नियुक्त किया गया है.
टीकमगढ़ और श्योपुर के एसपी बदले
गृह विभाग के एक आदेश के अनुसार 2012 बैच के IPS अधिकारी मनोहर सिंह मंडलोई का तबादला कर दिया गया है, जो अक्टूबर 2024 से टीकमगढ़ जिले में पुलिस अधीक्षक (SP) के तौर पर तैनात थे. अब उन्हें भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय में असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल (AIG) की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
मोती उर रहमान बने श्योपुर के नए SP
मनोहर सिंह मंडलोई की जगह 2016 बैच के IPS अधिकारी सुधीर कुमार अग्रवाल को टीकमगढ़ का नया SP नियुक्त किया गया है, जो अभी श्योपुर जिले की कमान संभाल रहे हैं. अग्रवाल अक्टूबर 2025 से श्योपुर में तैनात थे. श्योपुर में SP का पद खाली होने के बाद सरकार ने 2018 बैच के IPS अधिकारी मोती उर रहमान को जिले का नया कप्तान नियुक्त किया है. मोती उर रहमान इससे पहले मई 2026 से रीवा में स्पेशल आर्म्ड फोर्सेज (SAF) की 9वीं बटालियन में कमांडेंट के तौर पर तैनात थे. रविवार को गृह विभाग द्वारा जारी इस आदेश के बाद, तीनों अधिकारी जल्द ही अपने नए पदों का कार्यभार संभालेंगे.
इससे पहले जून 2026 में मध्य प्रदेश में IPS अधिकारियों का बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया था, जब राज्य सरकार ने कई IPS अधिकारियों की पोस्टिंग में बदलाव किया था, जिनमें कई जिलों के पुलिस अधीक्षक (SP) भी शामिल थे. इस फेरबदल का मकसद प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करना और कानून-व्यवस्था को लागू करने की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाना बताया गया था.
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