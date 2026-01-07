एमपी पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 64 DSP अधिकारियों का ट्रांसफर; देखें लिस्ट

Madhya Pradesh DSP transfers: मध्य प्रदेश गृह विभाग ने राज्य पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए मंगलवार देर रात 64 डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) लेवल के अधिकारियों के ट्रांसफर के आदेश जारी किए हैं. जनवरी के पहले हफ्ते में की गई यह कार्रवाई प्रशासनिक नज़रिए से बहुत अहम मानी जा रही है. आदेश के मुताबिक राज्य पुलिस सेवा के इन अधिकारियों को अलग-अलग जिलों, बटालियन और स्पेशल यूनिट्स में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इस फेरबदल में एक दर्जन से ज़्यादा अधिकारियों का फील्ड पोस्टिंग से पुलिस हेडक्वार्टर, ट्रेनिंग संस्थानों और स्पेशल ब्रांच में ट्रांसफर किया गया है. पन्ना जिले के गुन्नौर के सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर (SDPO) मनसिंह टेकाम को पुलिस मुख्यालय में पोस्ट किया गया है. रतलाम के जावरा में 24वीं बटालियन के सहायक सेनानी राम बाबू पाठक का ट्रांसफर भोपाल में 25वीं बटालियन में कर दिया गया है. इंदौर में यातायात जोन-2 के एसपी मनोज खत्री को पीटीआरआई मुख्यालय में नई जिम्मेदारी मिली है.

64 डीएसपी अधिकारियों के तबादले

वहीं भोपाल में रेडियो हेडक्वार्टर में तैनात DSP सुभाष सिंह का ट्रांसफर साइबर सेल, PHQ विस्बल में कर दिया गया है. इसके अलावा, ग्वालियर की 14वीं बटालियन के दिलीपचंद्र छत्ती का ट्रांसफर भोपाल की 7वीं बटालियन में और झाबुआ के थांदला में तैनात DSP नीरज नामदेव को भौंरी स्थित पुलिस अकादमी भेजा गया है. मयंक तिवारी को बालाघाट का नगर पुलिस अधीक्षक बनाया गया है. सचिन परते को SDOP सिवनी का चार्ज दिया गया है. दयाराम माले का ट्रांसफर उज्जैन DIG ऑफिस में कर दिया गया है. शैलेंद्र शर्मा को SDOP घाटीगांव, ग्वालियर बनाया गया है. गृह विभाग के इस फैसले को पुलिस प्रशासन में कार्यकुशलता, संतुलन और प्रभावशीलता में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

गृह विभाग के अनुसार इन ट्रांसफर का मुख्य मकसद प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना और विभागीय कामों में बेहतर तालमेल बिठाना है. बड़ी संख्या में अधिकारियों को फील्ड पदों से स्पेशलाइज्ड यूनिट्स में भेजा जा रहा है, जिससे पता चलता है कि सरकार पुलिस ट्रेनिंग और हेडक्वार्टर के कामकाज को भी मज़बूत करना चाहती है. इस आदेश के बाद, अब राज्य के अलग-अलग जिलों में कानून-व्यवस्था की ज़िम्मेदारी नई टीमें संभालेंगी.

