CM मोहन यादव की बड़ी पहल, 2 दिन में जारी हुए 600 अनुकंपा नियुक्ति आदेश; बची फाइलों पर भी काम तेज!

राज्य चुनें
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सुशासन और संवेदनशील फैसलों की दिशा में स्कूल शिक्षा विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है. विभाग में वर्षों से अटके अनुकंपा नियुक्ति के मामलों को सुलझाते हुए प्रशासन ने महज 48 घंटों के भीतर रिकॉर्ड 600 अनुकंपा नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं. दिवंगत कर्मचारियों के आश्रित परिवारों को त्वरित आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस मुहिम के बाद, अब बाकी बची फाइलों पर भी तेजी से काम चल रहा है ताकि पात्र परिजनों को समय पर सम्मानजनक रोजगार का आधार मिल सके.
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में स्कूल शिक्षा विभाग ने यह शानदार पहल की है. यह पहल स्कूल शिक्षा विभाग में लंबे समय से लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों से संबंधित है. स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के मुताबिक, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जन-कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं. उनकी अपेक्षा के मुताबिक लगभग 859 लंबित प्रकरणों में से 600 अनुकंपा नियुक्ति आदेश पिछले दो दिनों में जारी किए जा चुके हैं.
संवेदनशीलता से समाधान, परिवारों को आर्थिक संबल...
इसे लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'संवेदनशीलता से समाधान, परिवारों को आर्थिक संबल.' मध्यप्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग में लंबे समय से लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों के त्वरित निराकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की संवेदनशील पहल एवं अपेक्षा के अनुरूप लगभग 859 लंबित प्रकरणों में से 600 अनुकंपा नियुक्ति आदेश विगत दो दिवस में जारी किए जा चुके हैं.
कर्मचारियों के परिवारों को समय पर मिले आर्थिक संबल
स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि लगभग 30 और आदेश आगामी दो दिवस में जारी किए जाएंगे. शेष प्रकरणों में भी पूरी संवेदनशीलता के साथ आवश्यक विकल्पों पर विचार किया जा रहा है. हमारा प्रयास है कि दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों को समय पर आर्थिक संबल और सम्मानजनक जीवन का आधार मिल सके.
#संवेदनशीलता से समाधान,
परिवारों को #आर्थिक_संबल
मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग में लंबे समय से लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों के त्वरित निराकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है।
माननीय मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 जी की संवेदनशील पहल एवं अपेक्षा के अनुरूप लगभग…
— Uday Pratap Singh (@udaypratapmp) September 23, 2026