CM मोहन यादव की बड़ी पहल, 2 दिन में जारी हुए 600 अनुकंपा नियुक्ति आदेश; बची फाइलों पर भी काम तेज!

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सुशासन और संवेदनशील फैसलों की दिशा में स्कूल शिक्षा विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है. विभाग में वर्षों से अटके अनुकंपा नियुक्ति के मामलों को सुलझाते हुए प्रशासन ने महज 48 घंटों के भीतर रिकॉर्ड 600 अनुकंपा नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं. दिवंगत कर्मचारियों के आश्रित परिवारों को त्वरित आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस मुहिम के बाद, अब बाकी बची फाइलों पर भी तेजी से काम चल रहा है ताकि पात्र परिजनों को समय पर सम्मानजनक रोजगार का आधार मिल सके.