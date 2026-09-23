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CM मोहन यादव की बड़ी पहल, 2 दिन में जारी हुए 600 अनुकंपा नियुक्ति आदेश; बची फाइलों पर भी काम तेज!

मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जन-कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं. उनकी अपेक्षा के मुताबिक लगभग 859 लंबित प्रकरणों में से 600 अनुकंपा नियुक्ति आदेश पिछले दो दिनों में जारी किए जा चुके हैं.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 23, 2026, 10:56 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 10:56 PM IST
CM मोहन यादव की बड़ी पहल, 2 दिन में जारी हुए 600 अनुकंपा नियुक्ति आदेश; बची फाइलों पर भी काम तेज!

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