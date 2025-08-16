शिवपुरी में बड़ा हादसा, डिवाइडर तोड़कर ट्रक से भिड़ी ट्रैवलर, सिंगर समेत 4 की मौत

Shivpuri Accident News: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में नेशनल हाईवे-46 पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है. शनिवार सुबह एक ट्रेवलर बस डिवाइडर तोड़कर सामने से आ रहे ट्रक से जा भिड़ी. इस दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. ट्रेवलर में गुजरात के म्यूजिशियन ग्रुप के 20 लोग सवार थे, जो वाराणसी में एक कार्यक्रम में प्रस्तुति देकर लौट रहे थे. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

शिवपुरी में भीषण सड़क हादसा

दरअसल, शिवपुरी में शनिवार सुबह 6 बजे एक ट्रक और ट्रैवलर बस की आमने-सामने की टक्कर हो गई. हादसे में गायक समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं. हादसा नेशनल हाईवे-46 पर सुबह करीब 5.30 बजे हुआ.

काशी विश्वनाथ से लौट रहा था म्यूजिशियन ग्रुप

जानकारी के अनुसार, 20 संगीतकारों का एक ग्रुप शुक्रवार शाम काशी विश्वनाथ में आयोजित शिव कथा कार्यक्रम में प्रस्तुति देकर लौट रहा था. ग्रुप के सभी सदस्य गुजरात के मेहसाना और सुरेंद्रनगर के रहने वाले हैं. शनिवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे उनकी ट्रैवलर कार सुरवाया से गुजर रही थी. इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई और दूसरी लेन में जाकर एक ट्रक से टकरा गई.

कैसे हुआ हादसा

सुरवाया पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज पहुंचाया. हादसे में गायक हार्दिक दवे 40 साल की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, राजा ठाकुर 28 साल, अंकित ठाकुर 22 साल और राजपाल सोलंकी 60 साल की भी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. रावल मोहित, आशीष व्यास, मोहालिक, नरेंद्र नायक, चेतन कुमार, ऋषिकेश, विपुल, अरविंद, अर्जुन, हर्षद गोस्वामी और ट्रैवलर का ड्राइवर घायल हैं. इनमें से 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है. पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती तौर पर माना जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी आने से हादसा हुआ. शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है.

रिपोर्ट- पूनम पुरोहित

