उज्जैन में संत राजनीति का उलटफेर, स्थानीय आखड़ा परिषद भंग; जानिए कौन संभालेगा कमान?

Ujjain Dharmic News: उज्जैन में स्थानीय अखाड़ा परिषद के भंग होते ही धार्मिक जगत में नई हलचल पैदा हो गई है. संत समुदाय के एक बड़े धड़े ने परिषद को समाप्त करते हुए ‘नए रामा दल’ के गठन की घोषणा कर दी है. यह बदलाव अखाड़ा राजनीति में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. नए संगठन में केवल वैष्णव संतों को शामिल किया गया है, जबकि शैव अखाड़ों को इस ढांचे से बाहर रखा गया है, जिससे शहर के धार्मिक माहौल में नई बहस शुरू हो गई है.

नए रामा दल की कमान एक वरिष्ठ वैष्णव संत को सौंपी गई है, जो पहले स्थानीय अखाड़ा समिति का नेतृत्व कर चुके हैं और अखाड़ा राजनीति में उनका प्रभाव माना जाता है. इस फैसले से शैव–वैष्णव संतों के बीच लंबे समय से चली आ रही वैचारिक खींचतान और स्पष्ट रूप से सामने आई है. संतों का कहना है कि वे अब स्वतंत्र संगठनात्मक संरचना और अलग नीतियों के साथ आगे बढ़ेंगे, जिससे धार्मिक गतिविधियों की दिशा बदलती दिखाई दे रही है.

सीधा असर दिखेगा

विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित होते ही संकेत मिल गया कि आने वाले दिनों में धार्मिक पर्वों, आयोजनों और अखाड़ा व्यवस्थाओं पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा. संत समुदाय इस कदम को ऐतिहासिक परिवर्तन के रूप में देख रहा है. जहां एक पक्ष इसे धार्मिक स्वायत्तता की दिशा में साहसिक कदम बता रहा है, वहीं दूसरा इसे परंपरागत अखाड़ा संरचना में बड़ा व्यवधान मान रहा है, जिसने बहस को और गहरा कर दिया है.

सबसे बड़ा बदलाव

स्थानीय अखाड़ा परिषद के विघटन के बाद नए रामा दल का गठन अब तक का सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है. शहर के धार्मिक गलियारों में इसे एक नए शक्ति केंद्र के उभरने के रूप में देखा जा रहा है, जो भविष्य की अखाड़ा राजनीति को नई दिशा दे सकता है. अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि आने वाले समय में धार्मिक नेतृत्व, निर्णय प्रक्रिया और अखाड़ा गतिविधियों पर इस नये संगठन का प्रभाव किस तरह दिखाई देता है. (रिपोर्टः अनिमेश सिंह, उज्जैन)

