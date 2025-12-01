Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3025546
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

उज्जैन में संत राजनीति का उलटफेर, स्थानीय आखड़ा परिषद भंग; जानिए कौन संभालेगा कमान?

Ujjain Akhada Politics: उज्जैन में स्थानीय अखाड़ा परिषद भंग होने के बाद वैष्णव संतों ने नया रामा दल बनाया है, जिससे धार्मिक राजनीति में बड़ा बदलाव आया है और भविष्य की अखाड़ा व्यवस्था पर नए समीकरण बनते दिख रहे हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 01, 2025, 08:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

उज्जैन में संत राजनीति का उलटफेर
उज्जैन में संत राजनीति का उलटफेर

Ujjain Dharmic News: उज्जैन में स्थानीय अखाड़ा परिषद के भंग होते ही धार्मिक जगत में नई हलचल पैदा हो गई है. संत समुदाय के एक बड़े धड़े ने परिषद को समाप्त करते हुए ‘नए रामा दल’ के गठन की घोषणा कर दी है. यह बदलाव अखाड़ा राजनीति में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. नए संगठन में केवल वैष्णव संतों को शामिल किया गया है, जबकि शैव अखाड़ों को इस ढांचे से बाहर रखा गया है, जिससे शहर के धार्मिक माहौल में नई बहस शुरू हो गई है.

नए रामा दल की कमान एक वरिष्ठ वैष्णव संत को सौंपी गई है, जो पहले स्थानीय अखाड़ा समिति का नेतृत्व कर चुके हैं और अखाड़ा राजनीति में उनका प्रभाव माना जाता है. इस फैसले से शैव–वैष्णव संतों के बीच लंबे समय से चली आ रही वैचारिक खींचतान और स्पष्ट रूप से सामने आई है. संतों का कहना है कि वे अब स्वतंत्र संगठनात्मक संरचना और अलग नीतियों के साथ आगे बढ़ेंगे, जिससे धार्मिक गतिविधियों की दिशा बदलती दिखाई दे रही है.

सीधा असर दिखेगा
विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित होते ही संकेत मिल गया कि आने वाले दिनों में धार्मिक पर्वों, आयोजनों और अखाड़ा व्यवस्थाओं पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा. संत समुदाय इस कदम को ऐतिहासिक परिवर्तन के रूप में देख रहा है. जहां एक पक्ष इसे धार्मिक स्वायत्तता की दिशा में साहसिक कदम बता रहा है, वहीं दूसरा इसे परंपरागत अखाड़ा संरचना में बड़ा व्यवधान मान रहा है, जिसने बहस को और गहरा कर दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

सबसे बड़ा बदलाव
स्थानीय अखाड़ा परिषद के विघटन के बाद नए रामा दल का गठन अब तक का सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है. शहर के धार्मिक गलियारों में इसे एक नए शक्ति केंद्र के उभरने के रूप में देखा जा रहा है, जो भविष्य की अखाड़ा राजनीति को नई दिशा दे सकता है. अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि आने वाले समय में धार्मिक नेतृत्व, निर्णय प्रक्रिया और अखाड़ा गतिविधियों पर इस नये संगठन का प्रभाव किस तरह दिखाई देता है. (रिपोर्टः अनिमेश सिंह, उज्जैन)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

ujjain news

Trending news

ujjain news
उज्जैन में संत राजनीति का उलटफेर, स्थानीय आखड़ा परिषद भंग; जानिए कौन संभालेगा कमान
khandwa news
ओंकारेश्वर के नर्मदा घाट क्यों हैं असुरक्षित? 2028 सिंहस्थ से पहले बन रहे 8 नए घाट
gwalior news
पुलिस ने छोड़ी उम्मीद! लापता मासूम की तलाश अब 'भगवान भरोसे', कसम दिलाकर...
tiger reserve
आज से MP के सभी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में नाइट सफारी बंद, सुप्रीम कोर्ट का आदेश
Prahlad Patel
श्रमिक भी AI से बनीं रील्स और वीडियोज से जान पाएंगे हक की बात, MPBOCW की सार्थक पहल
bhind news
भिंड में पेशाब करने से रोका तो चला दी गोली, अस्पताल जाने से पहले युवक ने तोड़ा दम...
satna news
7 फेरों से ठीक पहले 'प्रेमिका' की एंट्री, दुल्हन के सामने खोल दी दूल्हे की 'कुंडली'
jabalpur news
पालक, मेथी, गोभी खाने वाले सावधान! जबलपुर में फूड सेफ्टी विभाग का एक्शन
dantewada news
किरंदुल जाने वाले यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें! दंतेवाड़ा-बचेली के बीच ट्रेनें कैंसिल
cm mohan yadav
मोहन यादव से पहले इन मंत्रियों ने सामूहिक विवाह में कराई थी अपने बच्चों की शादी