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Jabalpur News: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी वारंट पर लगी रोक हटा दी, जिसका मतलब है कि अब उन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है. हाई कोर्ट ने उन्हें दी गई राहत वापस ले ली, क्योंकि बार-बार मौका दिए जाने के बावजूद उनके वकील कोर्ट में पेश नहीं हुए.
अभिषेक बनर्जी को एमपी हाईकोर्ट से झटका
बता दें कि भोपाल की MP-MLA कोर्ट ने पहले अभिषेक बनर्जी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान उन्हें राहत दे दी थी. अब निचली अदालत के आदेश पर जारी वारंट पर लगी रोक प्रभावी नहीं रहेगी. जिससे उनकी गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है.
कैलाश विजयवर्गीय के बेटे को कहा था गुंडा
दरअसल, यह मामला नवंबर 2020 का है, जब कोलकाता में हुई एक राजनीतिक बैठक के दौरान अभिषेक बनर्जी ने कथित तौर पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय को गुंडा कहा था. इस बयान को अपनी मानहानि मानते हुए, उन्होंने 2021 में भोपाल की MP-MLA कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी. सुनवाई के दौरान निचली अदालत ने पेश न होने पर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था.
गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद अभिषेक बनर्जी ने हाई कोर्ट का रुख किया और दलील दी कि वे एक चुने हुए सांसद हैं और उनके फरार होने की कोई संभावना नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट के लिए दी गई उनकी अर्ज़ी पर ठीक से विचार नहीं किया गया था. इन दलीलों पर गौर करते हुए हाई कोर्ट ने MP-MLA कोर्ट के आदेश के संबंध में अंतरिम राहत दी और वारंट पर रोक लगा दी थी.
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