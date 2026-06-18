Add Zee Business As A Preferred Source
App

ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को MP हाईकोर्ट से झटका, कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी? जानिए क्या है मामला

Jabalpur News: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर लगी रोक हटा दी है.

Written ByKuldeep BabeleEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jun 18, 2026, 10:15 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 10:15 AM IST
ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को MP हाईकोर्ट से झटका, कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी? जानिए क्या है मामला

About the Author

Kuldeep Babele

Kuldeep Babele

कुलदीप बबेले मध्यप्रदेश के जबलपुर से रिपोर्टर हैं

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को MP हाईकोर्ट से झटका, हो सकती है गिरफ्तारी
jabalpur news6 min ago
2
Panna news43 min ago
3
MP Breaking News LIVE1 hr ago
4
bhopal news2 hrs ago
5
indore news3 hrs ago