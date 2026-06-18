गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद अभिषेक बनर्जी ने हाई कोर्ट का रुख किया और दलील दी कि वे एक चुने हुए सांसद हैं और उनके फरार होने की कोई संभावना नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट के लिए दी गई उनकी अर्ज़ी पर ठीक से विचार नहीं किया गया था. इन दलीलों पर गौर करते हुए हाई कोर्ट ने MP-MLA कोर्ट के आदेश के संबंध में अंतरिम राहत दी और वारंट पर रोक लगा दी थी.