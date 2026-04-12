आधी रात को घर से निकला और सुलगती चिता पर जाकर लेटा जिंदा इंसान, क्षेत्र में दहशत का माहौल; जानिए क्या है मामला

abalpur News: मध्य प्रदेश के जबलपुर से सनसनीखेज और हृदयविदारक घटना सामने आई है. यहां बीती रात एक युवक के चिता पर लेटकर आत्महत्या करने की घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है. घटना को लेकर चर्चा का माहौल बन गया है. हर किसी के मन में तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर युवक ने ऐसा क्यों किया. घटना की जो तस्वीर सामने आई है वो दर्दनाक है. फिलहाल, पुलिस द्वारा सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच की जा रही है.

जबलपुर से सनसनीखेज मामला

मामला खितौला थाना अंतर्गत ग्राम खितौला स्थित हिरन नदी के किनारे बने श्मशान घाट की है. यहां एक युवक

ने चिता पर लेटकर आत्महत्या करने का प्रयास किया है. जानकारी के अनुसार, बीते दिन शाम लगभग 5:30 बजे एत परिवार ने खितौला श्मशान घाट में एक मृतक का अंतिम संस्कार किया गया था. परिजन चिता को जलता छोड़ वापस अपने घर लौट गए थे. इसी दौरान रात करीब 3 बजे सिब्बू कोल उर्फ शुभम कोल. उम्र 27 साल, निवासी खितौला, अचानक अपने घर से निकला और श्मशान घाट पहुंच गया. शुभम के परिजनों को तनिक भी इस बारे में भनक नहीं लगी थी.

परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई

जब परिजनों को शुभम घर पर नहीं मिला तो सुबह करीब 6 बजे खितौला थाने में उसकी गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराई गई. इधर सुबह 7 बजे जब संबंधित परिजन श्मशान घाट पहुंच कर चिता की राख एकत्रित करने गए, तब उन्होंने देखा कि उसी चिता के ऊपर एक युवक का आधा जला हुआ शव पड़ा है. इस दृश्य को देखकर लोग स्तब्ध रह गए फिर इसकी सूचना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही खितौला थाना प्रभारी रमन सिंह ने अपने टीम के साथ मौके पर पहुंच कर तत्काल स्थिति को नियंत्रित करते हुए आवश्यक कार्यवाही शुरू कराई.

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पुलिस कर रही हर एंगल से जांच

पुलिस ने शव को चिता से अलग कर अपने कब्जे में लिया जिसके बाद जांच शुरू की. प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. हालांकि पुलिस द्वारा सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विस्तृत जांच की जा रही है. परिजनों एवं आसपास के लोगों से पूछताछ कर घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है.इस असामान्य घटना के बाद क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं. इस घटना को लेकर लोगों में भय और कौतूहल का माहौल बना हुआ है. रिपोर्ट: कुलदीप बबेले, जबलपुर

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