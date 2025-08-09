Breaking News-रक्षाबंधन पर मंडला में दर्दनाक हादसा, 2 बाइक की टक्कर में 4 लोगों की मौत
Mandla News-मंडला के जरसी गांव में शनिवार को भीषण सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई. मृतकों में जीजा-साले और दो बच्चे शामिल हैं. हादसे में दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. पुलिस हादसे की जांच कर रही है. 

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 09, 2025, 05:50 PM IST
Breaking News-मध्यप्रदेश के मंडला जिले महाराजपुर थाना क्षेत्र के जरगी गांव के पास शनिवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. यहां दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई. इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मरने वालों में जीजा-साले और दो बच्चे भी शामिल हैं. वहीं इस दर्दनाक हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घायलों को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है. वहीं शवों को जिला अस्पताल लाया जा रहा है. 

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया. 

शाम को हुआ हादसा
जानकारी के अनुसार, यह हादसा महाराजपुरा थाना क्षेत्र के जरगी गांव में शनिवार शाम 4:30 बजे हुआ है. सभी मृतक सिवनी के रजरवाड़ा गांव के रहने वाले हैं. अभी यह पता नहीं चल पाया है कि मृतक कहां से आ रहे और किधर जा रहे थे. वहीं हादसे में घायल हुए लोगों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया. 

एसपी सहित पुलिस टीम पहुंची
इस भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही एसपी रजत सकलेचा और महाराजपुर थाना प्रभारी समेत अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे. फिलहाल अधिकारी यह पता लगा रहे हैं कि किसी अन्य वाहन के टक्कर मारने से तो यह हादसा नहीं हुआ है. 

मृतकों की जानकारी
इस हादसे में राजेंद्र कुशराम (38) रजरवाड़ा, सिवनी. सोहेल कुशराम (10), रजरवाड़ा, सिवनी. रविंद्र कुशराम (7), रजरवाड़ा, सिवनी. शिवप्रसाद मरावी (27) सेमिकोल, मंडला की मौत हुई है. वहीं शकुन कुशराम (32), रजनवाड़ा, सिवनी. विवेक काकोडिया (32) अन्डिया, सिवनी घायल हुए हैं. इनका इलाज जारी है. 

शाजापुर में अनोखी घटना, क्यों लोगों ने मिलकर काट दिए युवक के 'मूंछ के बाल' ?

