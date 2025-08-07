Mandsaur News-बुजुर्ग किसान की सतर्कता से टला बड़ा हादसा, ट्रेन से पहले पहुंचकर बचाई सैंकड़ों जानें, मिला सम्मान
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2871179
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

Mandsaur News-बुजुर्ग किसान की सतर्कता से टला बड़ा हादसा, ट्रेन से पहले पहुंचकर बचाई सैंकड़ों जानें, मिला सम्मान

Mandsaur News-मंदसौर में खेत जा रहे किसान की सूझबूझ से दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक पर बड़ा हादसा टल गया. किसान 66 साल की उम्र में दौड़ लगाकर ट्रेन को हादसे से बचा लिया. किसान की सतर्कता के चलते रेलवे ने 2100 रुपए की प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया है. 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 07, 2025, 05:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mandsaur News-बुजुर्ग किसान की सतर्कता से टला बड़ा हादसा, ट्रेन से पहले पहुंचकर बचाई सैंकड़ों जानें, मिला सम्मान

MP News-मध्यप्रदेश के मंदसौर में 66 वर्षीय बुजुर्ग किसान की सतर्कता से बड़ा रेल हादसा टल गया. हर दिन की तरह अपने खेत जा रहे किसान ने दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक पर टूटी हुई पटरी को देखकर रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ लगा दी. ट्रेन से पहुले पहुंचकर किसान ने बड़ेा हादसा होने से पहले ही टाल दिया. किसान की सतर्कता के चलते रेलवे ने बुजुर्ग को 2100 रुपए की प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया है. 

किसान की सूचना पर तीन घंटे की मेहनत के बाद पटरी के क्रेक में सुधार किया गया. 

खेत जा रहा था बुजुर्ग किसान
जानकारी के अनुसार, रीछा गांव के रहने वाले 66 वर्षीय विक्रम सिंह रोज की तरह पटरी के पास से अपने खेत जा रहे थे. तभी उन्हें पटरी में क्रेक दिखाई दिया. 66 साल की उम्र में पटरी पर दिखे क्रेक की गंभीरता को समझकर विक्रम सिंह एक किमी से ज्यादा बगैर रुके दौड़ते हुए रेलेव स्टेशन पहुंचे. रेलवे स्टेशन पहुंचकर इसकी जानकारी दी. 

जानकारी मिलने पर मचा हड़कंप
जैसे ही किसान ने टूटे ट्रेक की जानकारी मंदसौर के शामगढ़ स्टेशन पर दी वहां हड़कंप मच गया. शामगढ़ रेलवे स्टेशन मास्टर ने कोटा रेलवे नियंत्रण कक्ष में इसकी जानकारी दी.  इसके बाद कोटा रेलवे मंडल ने आलोट से मुंबई की ओर जाने वाले ट्रेनों की गति कम कर दी. जो ट्रेन जहां थी, उसकी वहीं से गति कम करने के आदेश दिए गए. 

किसान को किया सम्मानित 
इसके बाद तुरंत गैंगमेन का दल भेजा गया और करीब तीन घंटे की मेहनत के बाद पटरी के क्रेक में सुधार किया गया. मामले की जानकारी जब कोटा डीआरएम अनिल कालरा को लगी तो उन्होंने किसान विक्रम सिंह को स्टेशन मास्टर इरफान अली से 2100 रुपए देकर सम्मानित करवाया. किसान की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया. 

यह भी पढ़े-'अकले में बुलाते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं', स्कूल में आदिवासी नाबालिग छात्राओं से अश्लील हरकतें, टीचर ने किया घिनौना काम

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsMandsaur Newsfarmer news

Trending news

jabalpur news
MP News: जबलपुर में छिपी है सोने की खदान! सिहोरा में सर्वे से खुलेगा बड़ा राज
chhattisgarh news
'अकले में बुलाते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं', स्कूल में आदिवासी छातात्रों से अश्लील हरकत
Bemetara news
बेमेतरा में किसान के खेत में हुआ रहस्यमयी गड्ढा, देखते ही देखते धंस गई जमीन, फिर...
sehore news
सीहोर में 3 दिन में 7 श्रद्धालुओं की मौत, पंडित प्रदीप मिश्रा पर कार्रवाई की मांग
indore news
इंटरनेट पर छाया अजीब ट्रेंड, बहनें राखी के साथ भाइयों को कर रही शराब और गुटका गिफ्ट!
indore news
भारत-पाक मैच का विरोध करने पर कांग्रेस नेता को धमकी, पाकिस्तान का नाम ना लेने को कहा
ujjain news
ऑनलाइन गेमिंग बना मुसीबत! युवक के वीडियो से उज्जैन में सनसनी, पिता मांग रहा मदद
mp news
नर्मदापुरम में अमानवीयता की हद, दोस्तों ने युवक को 20 सेकंड में 18 बार चप्पल से पीटा
katni
कटनी में 'गोल्डन स्कैम'! अध्यक्ष का बेटा करोड़ों का सोना लेकर गायब; सराफा बाजार बंद
Ujjain
महाकाल की नगरी में बनेगा नागलोग, श्रद्धालु पास से कर देखेंगे किंग कोबरा जैसे सांप
;