Mandsaur News-बुजुर्ग किसान की सतर्कता से टला बड़ा हादसा, ट्रेन से पहले पहुंचकर बचाई सैंकड़ों जानें, मिला सम्मान

MP News-मध्यप्रदेश के मंदसौर में 66 वर्षीय बुजुर्ग किसान की सतर्कता से बड़ा रेल हादसा टल गया. हर दिन की तरह अपने खेत जा रहे किसान ने दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक पर टूटी हुई पटरी को देखकर रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ लगा दी. ट्रेन से पहुले पहुंचकर किसान ने बड़ेा हादसा होने से पहले ही टाल दिया. किसान की सतर्कता के चलते रेलवे ने बुजुर्ग को 2100 रुपए की प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया है.

किसान की सूचना पर तीन घंटे की मेहनत के बाद पटरी के क्रेक में सुधार किया गया.

खेत जा रहा था बुजुर्ग किसान

जानकारी के अनुसार, रीछा गांव के रहने वाले 66 वर्षीय विक्रम सिंह रोज की तरह पटरी के पास से अपने खेत जा रहे थे. तभी उन्हें पटरी में क्रेक दिखाई दिया. 66 साल की उम्र में पटरी पर दिखे क्रेक की गंभीरता को समझकर विक्रम सिंह एक किमी से ज्यादा बगैर रुके दौड़ते हुए रेलेव स्टेशन पहुंचे. रेलवे स्टेशन पहुंचकर इसकी जानकारी दी.

जानकारी मिलने पर मचा हड़कंप

जैसे ही किसान ने टूटे ट्रेक की जानकारी मंदसौर के शामगढ़ स्टेशन पर दी वहां हड़कंप मच गया. शामगढ़ रेलवे स्टेशन मास्टर ने कोटा रेलवे नियंत्रण कक्ष में इसकी जानकारी दी. इसके बाद कोटा रेलवे मंडल ने आलोट से मुंबई की ओर जाने वाले ट्रेनों की गति कम कर दी. जो ट्रेन जहां थी, उसकी वहीं से गति कम करने के आदेश दिए गए.

किसान को किया सम्मानित

इसके बाद तुरंत गैंगमेन का दल भेजा गया और करीब तीन घंटे की मेहनत के बाद पटरी के क्रेक में सुधार किया गया. मामले की जानकारी जब कोटा डीआरएम अनिल कालरा को लगी तो उन्होंने किसान विक्रम सिंह को स्टेशन मास्टर इरफान अली से 2100 रुपए देकर सम्मानित करवाया. किसान की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया.

