जबलपुर क्रूज हादसे के बाद प्रशासन अलर्ट, गांधी सागर झील में नाव-स्टीमर की सघन जांच, बिना लाइसेंस और सुरक्षा के नहीं चलेंगे नाव

Mandsaur News: जबलपुर क्रूज हादसे के बाद मंदसौर में भी प्रशासन हरकत में आया गया है और गांधी सागर के जल मार्ग पर चलने वाले स्टीमरों की चेकिंग शुरू कर दी गई है. मंदसौर में मानव निर्मित झील गांधी सागर झील का जल क्षेत्र 66000 हेक्टर में फैला हुआ है और इस झील के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने जाने के लिए जलमार्गों का उपयोग किया जाता है, जिसके लिए स्टीमर छोटी नाव और डॉगियों का उपयोग किया जाता है. इन स्टीमरों की चेकिंग करने के लिए प्रशासन की टीम अब मैदान में उतरी है और स्टीमरों के लाइसेंस कागजात और सेफ्टी मानकों की जांच की जा रही है.

चेकिंग के दौरान एसडीएम राहुल चौहान, एसडीओपी विजय यादव, टीआई बलवीर यादव और तहसीलदार मौजूद रहे, गांधीसागर के बैकवाटर में संचालित स्टीमर की बीमा, फिटनेस, लाइसेंस आदि की जांच की जा रही है. जब तक चेकिंग की जा रही है, तब तक स्टीमर का संचालन बंद रखने के आदेश दिए गए हैं. गांधी सागर के बैकवॉटर में एक क्रूज का संचालन भी किया जाता है, लेकिन पर्यटकों की संख्या कम होने की वजह से इसका अंतिम संचालन 12 मार्च को किया गया था. उसके बाद से ही इस क्रूज का संचालन नहीं किया गया है, हालांकि दावा किया जा रहा है कि क्रूज में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम मौजूद है.

100 से ज्यादा छोटी बड़ी नाव का संचालन होता है

Add Zee News as a Preferred Source

जिले के गांधी सागर के बैकवॉटर में अनुमानित 100 से ज्यादा छोटी बड़ी नाव का संचालन प्रतिदिन किया जाता है, जिन्हें जांच प्रक्रिया तक फिलहाल रोके जाने का दावा प्रशासन कर रहा है. ऐसे में देखना होगा कि जबलपुर हादसे से मंदसौर प्रशासन कितना सबक लेता है और इनमें सुरक्षा इंतजाम कितने पुख्ता किए जाते हैं, ताकि किसी तरह का कोई हादसा ना हो, गौरतलब है कि समय-समय पर नाव पलटने की वजह से हुए हादसे में जिले में भी लोगों ने जान गंवाई है.

ये भी पढ़ें : न लाइफ जैकेट, न गोताखोर...राम भरोसे नदी पार कर रहे ग्रामीण, जबलपुर हादसे के बाद भी नहीं जागा प्रशासन

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट