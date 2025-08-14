Mandsaur News-किसान ने खुद नष्ट की सोयाबीन की फसल, ढाई बीघा में चलाया रोटावेटर, मांगा मुआवजा

Mandsaur News-मंदसौर में किसान ने अपनी ढाई बीघा सोयाबीन की फसल नष्ट कर दी. किसान ने खड़ी फसल में रोटावेटर चला दिया. जिले भर में कई किसानों की फसल में पीला मोजेक रोग लग गया है कि जिस वजह से फसल खराब हो चुकी है. किसानों ने मांग की है कि उन्हें मुआवजा दिया जाए.
Trending Photos
MP News-मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के रावटी गांव में सोयाबीन की फसल को नष्ट करने के लिए किसान मजबूर हैं. किसानों की फसल में पीला मोजेक रोग लग गया है, जिसी वजह से फसल खराब हो रही है. गांव के सोयाबीन किसान सुरेंद्र चंद्र ने अपनी ढाई बीघा फसल में रोटावेटर चलाकर नष्ट कर दिया. गांव के अलावा जिले भर में किसान पीला मोजेक रोग से परेशान हैं.
किसानों ने मांग की है कि उन्हें फसल के नुकसान का मुआवजा दिया जाए.
पीली पड़ गई फसल
सुरेश चंद्र ने बताया कि लगातार बारिश होने के कारण जिले के कई इलाकों में पीला मोजेक रोग फेल गया है. इस वजह से फसल पूरी तरह से पीली पड़ गई है. फूल और फलियां भी खराब हो चुकी हैं और पौधे सूखने लगे थे. हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी फसल को नहीं बचा सके. नुकसान से बचने के लिए फसल को नष्ट करना पड़ा.
प्रशासन से की सर्वे की मांग
किसान का कहना है कि यह समस्या सिर्फ उनके खेत तक सीमित नहीं है, जिले भर में कई किसान इस रोग से प्रभावित हैं. किसानों ने प्रशासन से प्रभावित क्षेत्रों को सर्वे कराने और फसल नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है. ताकि किसानों को राहत मिल सके. साथ ही नुकसान की भरपाई हो सके.
जानिए क्या है पीला मोजेक
पीला मोजेक रोग एक बीमारी है, जिसमें पत्तियों पर पीले धब्बे और धारीधार निशान दिखते हैं. फूल और फलियां भी खराब होने लग जाती हैं. साथ ही पौधे भी धीरे-धीरे सूखने लगते हैं. यह रोग मुख्य रूप से कीटों जैसे एफिड्स के जरिए फैलता है और लगातार बारिश, नमी से तेजी से फैलता है. समय पर नियंत्रण नहीं होने से फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है.
यह भी पढ़े-पैसों के विवाद में दोस्त बना कातिल, मर्डर के बाद दोस्तों संग की मछली-शराब पार्टी
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं हर पल की जानकारी । यहां पढ़े Mandsaur की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!