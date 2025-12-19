Advertisement
चुनावी रंजिश का खूनी बदला! 17 वोट से हारा सरपंच का चुनाव, तो कर दी युवक की हत्या

Mandsaur News-मंदसौर में सरपंच चुनाव की पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में खूनी झड़प हो गई. चाकू और लाठियों से हुए इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं उसका बेटा घायल हो गया. आरोपियों में शामिल एक व्यक्ति सरपंच का चुनाव 17 वोटों से हार गया था. मृतक ने उसके विरोध में उतरे प्रत्याशी का समर्थन किया था, इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में लंबे समय से तनाव था.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 19, 2025, 01:16 PM IST
Man Murdered in Village-मध्यप्रदेश के मंदसौर में सरपंच चुनाव की पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई. चाकू और लाठियों से हुए हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है, अभी उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. यह घटना भावगढ़ थाना क्षेत्र की मऊखेड़ी गांव की है. 

बेटे को रास्ते में रोककर धमकाया
पुलिस के अनुसार, गुरुवार रात दूध देने जा रहे युवक अजय राय सिंह को गांव के हीर चार लोगों ने उसे रास्ते में रोक लिया. रास्ते में रोककर उसे डराया-धमकाया. आरोप है कि हमलवारों के पास 12 बोर की बंदूक भी थी. जब इस घटना की जानकारी अजय के पिता भानेंद्र सिंह को मिली तो वे आरोपियों से बात करने उनके खेत पर पहुंच गए, जहां विवाद बढ़ गया. 

बातचीत के दौरान मारा चाकू
घटना को लेकर पुलिस ने बताया कि बातचीत के दौरान एक आरोपी ने अचानक भानेंद्र सिंह के पेट में चाकू मार दिया. इसके बाद आरोपियों ने अजय पर भी चाकू और लाठियों  से हमला कर दिया. चाकू लगने से घायल भानेंद्र सिंह को परिजन अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया. वहीं इस हमले में भानेंद्र के बेटे अजय की पसली में चाकू लगा है. उसके सिर में चार टांके आए हैं. उसे जिला अस्पताल मंदसौर में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. 

हवाई फायरिंग का भी आरोप
वहीं इस घटना के दौरान भानेंद्र के छोटे भाई के साथ भी लाठियों से मारपीट किए जाने की बात सामने आई है. वहीं परिजनों का आरोप है कि चाकूबाजी के बाद हमलावरों ने बंदूक से हवाई फायरिंग भी की. पुलिस जांच में सामने आया है कि विवाद की वजह ग्राम पंचायत सरपंच चुनाव की रंजिश थी. वहीं आरोपियों में शामिल एक व्यक्ति सरपंच का चुनाव 17 वोटों से हारा था. भानेंद्र ने उसके सामने वाले प्रत्याशी का समर्थन किया था, इसी को लेकर दोनों के बीच लंबे समय से तनाव था. 

चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज 
SDOP कीर्ति बघेल ने बताया कि मामले में चार आरोपियों शैलेन्द्र सिंह, देवेंद्र सिंह, महेंद्रपाल सिंह और मोर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें गठित कर दी गई हैं. 2022 में शैलेन्द्र सिंह ने सरपंच का चुनाव लड़ा था, जिसमें वह योगेंद्र सिंह ने 17 वोटों से हार गया था. भानेंद्र ने योगेंद्र का समर्थन किया था, इसी वजह से शैलेंद्र और अन्य आरोपी लंबे समय से रंजिश रखे हुए थे. 

यह भी पढ़ें-अधूरे हाईवे पर टोल वसूली का संसद में उठा मुद्दा, दिग्विजय ने गडकरी से मांगा जवाब

