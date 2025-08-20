Mandsaur News: स्क्रब टाइफस के 7 नए मरीज मिलने से सकते में मंदसौर जिला, मध्य प्रदेश में बढ़ रहे मामले
Mandsaur News: स्क्रब टाइफस के 7 नए मरीज मिलने से सकते में मंदसौर जिला, मध्य प्रदेश में बढ़ रहे मामले

Scrub Typhus new cases in Mandsaur:मंदसौर जिले में स्क्रब टाइफस के फिर नए मामले मिले हैं. इसके बाद GBS और स्क्रब टाइफस के मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 52 हो गई है. मामले चिंता बढ़ाने वाले हैं

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Divya Tiwari Sharma |Last Updated: Aug 20, 2025, 12:23 PM IST
Mandsaur News: स्क्रब टाइफस के 7 नए मरीज मिलने से सकते में मंदसौर जिला, मध्य प्रदेश में बढ़ रहे मामले

Scrub Typhus cases in madhya pradesh: मध्य प्रदेश के मंदसौर में 19 तारीख को आई रिपोर्ट के बाद अब स्क्रब टाइफस के 7 नए मरीजों की पुष्टि हुई हैं. इसके बाद से मंदसौर जिले मे लोग सकते में है. अब GBS और स्क्रब टाइफस के मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 52 हो गई है जिसमें से 42 स्क्रब टाइफस के मरीज हैं. स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार इन क्षेत्रों में सर्वे किया जा रहा है. मंदसौर जिले के मुल्तानपुरा भूनिया खेड़ी और मंदसौर के बापू नगर में अब तक GBS के 10 मरीज मिले हैं. वहीं लसुड़िया इला कचनारा हरिपुरा ओर अन्य गावो में भी स्क्रब टाइफस के मरीज मिले हैं.

सिंगरौली में भी मिले मरीज
19 तारीख को आई रिपोर्ट में स्क्रब टाइफस के नए सात मरीज मिले हैं जिसके साथ ही स्क्रब टाइफस के कुल मरीजों की संख्या 42 हो गई है, हालांकि राहत की बात यह है कि फिलहाल आई रिपोर्ट्स में GBS का कोई भी नया मरीज नहीं मिला है. इससे पहले सिंगरौली जिला अस्पताल से भी बढ़ते स्क्रब टाइफस के मामलों की खबर आई थी. बताया जा रहा है कि अस्पताल में हर रोज स्क्रब टाइफस के मरीज आ रहे हैं. जुलाई महीने में 11 मरीज पॉजिटिव पाए गए थे. डॉक्टर का कहना है कि जितनी जल्दी इसकी जांच और इलाज हो जाए बेहतर होता है. देरी होने के बाद खतरा बढ़ जाता है. 

क्या है स्क्रब टाइफस बीमारी
स्क्रब टाइफस एक बैक्टीरियल बीमारी है. ये रिकेटसिया कीट के काटने से होती है. कीट के काटने से शरीर पर छोटे घाव जैसे हो जाते हैं. लक्षण की बात करें तो इसमें तेज बुखार, जोड़ों में दर्द, आखों में जलन, शरीर में कमजोरी होती है. देरी होने पर बीमारी किडनी, लीवर और ब्रेन के लिए खतरा भी बन सकती है. 

रिपोर्ट- मनीष पुरोहित
मंदसौर, जी न्यूज

Mandsaur News

