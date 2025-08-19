इमरजेंसी का बहाना, मरीज नहीं, मौत लेकर दौड़ रही थी एंबुलेंस! MP पुलिस भी हैरान
इमरजेंसी का बहाना, मरीज नहीं, मौत लेकर दौड़ रही थी एंबुलेंस! MP पुलिस भी हैरान

Mandsaur News: मध्य प्रदेश के मंदसौर में ड्रग तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है. क्योंकि मंदसौर में एंबुलेंस के जरिए तस्करी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, खुलासा होने पर पुलिस भी हैरान रह गई. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 19, 2025, 08:12 AM IST
मंदसौर में बड़ी तस्करी
मंदसौर में बड़ी तस्करी

Mandsaur Drugs Smuggled: मध्य प्रदेश में ड्रग तस्करी के लिए तस्कर ऐसे-ऐसे कारनामें कर रहे हैं, जिन्हें देखकर पुलिस भी हैरान रह जाती है. मंदसौर में सेंट्रल ब्यूरो और नारकोटिक्स की टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर एक एंबुलेंस से बड़ी मात्रा में सिंथेटिक ड्रग 'म्याऊं म्याऊं' को जब्त किया है, जबकि एक दिन पहले ही यहां से 24 लाख की ड्रग्स जब्त की गई थी, ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि ड्रग्स तस्करी यहां जमकर हो रही है. बताया जा रहा है कि एंबुलेंस के जरिए यह ड्रग्स गुजरात के अहमदाबाद ले जाई जा रही थी, तस्करों ने नकली मरीज के साथ-साथ नकली दस्तावेज भी बनवा रखे थे, ताकि कोई रास्ते में चेकिंग हो तो मरीज की आड़ में आसानी से बचकर निकला जा सके. 

मंदसौर पुलिस ने की कार्रवाई 

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की तरफ से बताया गया कि पुलिस और उनकी टीम को सूचना मिली थी की बड़ी मात्रा में ड्रग्स की तस्करी गुजरात की तरफ की जा रही है. सूचना के आधार पर सीबीएन की टीम ने मंदसौर के बाईपास रोड पर अपनी टीम सर्चिंग में लगाई. सर्चिंग के दौरान एक संदिग्ध एंबुलेंस दिखाई दी जिसमें मरीज के साथ में कोई परिजन नहीं थे, हालांकि उन्होंने मरीज की बीमारी के दस्तावेज भी बताए. लेकिन एंबुलेंस में मौजूद मरीज की हालात ऐसी नहीं दिख रही थी कि वह बहुत ज्यादा बीमार है. लेकिन बताया गया कि उसे  एंबुलेंस के जरिए तत्काल इलाज के लिए अहमदाबाद ले जाया जा रहा है. 

ये भी पढ़ेंः पैर छुआया, पापा बुलवाया....ग्‍वालियर में दबंगई की हद, युवक को पीट-पीटकर अधमरा किया

पुलिस की टीम ने जब एंबुलेंस की सर्चिंग की गई तो उसमें से 1.609 किलोग्राम ड्रग्स मिली, जिसे व्हाइट मेजिक यानि म्याऊं म्याऊं, बबल और मेक्ट नामों से भी जाना जाता है. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी तस्करों को हिरासत में ले लिया. पकड़े गए तीनों युवकों से पुलिस पूछताछ कर रही है, क्योंकि इस बात की जानकारी सामने आ सकती है कि यह कोई बड़ा रैकेट हो जो ड्रग्स तस्करी का यह खेल चला रहा हो. 

मंदसौर में पहले भी पकड़ी जा चुकी है ड्रग्स 

मंदसौर में यह कोई पहला मौका नहीं है जब ड्रग्स पकड़ी गई हो इससे पहले भी ड्रग्स लगातार पकड़ी जा चुकी है. 18 अगस्त को भी मंदसौर में 24 लाख से ज्यादा का नशा पुलिस ने पकड़ा था. पुलिस इस मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है. बता दें कि मंदसौर राजस्थान और गुजरात बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है. ऐसे में यहां सेंट्रल ब्यूरो और नारकोटिक्स की टीमें लगातार एक्टिव रहती है. जहां पुलिस ने बीतें दिनों मंदसौर में लगातार इस मामले में कार्रवाई की है. 

ये भी पढ़ेंः MP Weather: मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे मूसलाधार बारिश, इन जिलों में अलर्ट जारी, आज ऐसा रहेगा मौसम

