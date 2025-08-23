गांव-गांव फैल रही खतरनाक बीमारी! मंदसौर में तेजी से बढ़ रही मरीजों की संख्या, फैली दहशत
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2893738
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

गांव-गांव फैल रही खतरनाक बीमारी! मंदसौर में तेजी से बढ़ रही मरीजों की संख्या, फैली दहशत

Mandsaur News-मंदसौर में स्क्रब टायफस तेजी से फैल रहा है. लगातार अस्पतालों में इलाजे के लिए आने वाले मरीजों को संख्या लगातार बढ़ रही है. ग्रामीण इलाकों में सैंकड़ों लोग अस्पताल पहुंचे रहे हैं ताकि उनका इलाजा हो सके. 

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 23, 2025, 05:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गांव-गांव फैल रही खतरनाक बीमारी! मंदसौर में तेजी से बढ़ रही मरीजों की संख्या, फैली दहशत

MP News-मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले जिले स्क्रब टायफस बीमारी तेजी से फैल रही है. यहां अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है. फिलहाल सरकारी आंकड़ों के अनुसार जिले में अब तक इस बीमारी के 50 मामले सामने आ चुके हैं. ग्रामीण इलाके से भी मामले सामने आएं हैं. रोजाना सैंकड़ों लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं ताकि इलाज हो सके. 

ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शामिल
मरीजों में मंदसौर शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी शामिल हैं. लसूड़िया, तितरोद, आक्याबिका, कचनारा और हरिपुरा गांव से भी मामले सामने आए हैं. हर दिन बड़ी संख्या में मरीज अस्पताल इलाज के लिए पहुंच रहे हैं. लगातार जिले में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है. 

2017 में मिला था पहला मामला
साल 2017 में मंदसौर जिले में पहली बार स्क्रब टायफस के मामले सामने आए थे. इसके बाद से ही हर साल मरीज दिखाई दे रहे हैं. सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार अब तक किसी की भी मौत नहीं हुई है. इस बीमारी के लक्षणों में बुखार, सर्दी, खांसी और हाथ-पैर में दर्द शामिल हैं. डॉक्टरों का कहना है कि बीमारी से बचने के लिए सावधानियां बरतनी चाहिए. 

कैसे फैलता है स्क्रब टायफस
स्क्रब टायफस पिस्सू काटने से होता है. पिस्सू चूहों में रहते हैं और इनके जरिए यह बीमारी इंसानों तक पहुंचती हैं. जब यह पिस्सू यह इंसानों को काटते हैं, तो उनकी लार में मौजूद बैक्टिरिया रिकेट्सिया सुसुगामुशी इंसान के खून में मिलकर बीमारी फैलाता है. इस संक्रमण के कारण फेफड़े और दिमाग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं. 

इन सावधानी से करें बचाव
घर के आस-पास गाजर घास, झाड़ियां और कचरा हटाएं.
शरीर को पूरी तरह ढककर रखें.
आधी आस्तीन वाली शर्ट से बचें.
घर और आसपास सफाई का खास ध्यान रखें.

यह भी पढ़ें-यह MP है भईया... मोटर से नहीं रस्सी से चलती है बस, वाइपर वाला जुगाड़ देख चकरा जाएगा माथा

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Mandsaur की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

scrub typhusMandsaur Newsmp news

Trending news

betul news
MP है भईया मोटर से नहीं रस्सी से चलती है बस, वाइपर वाला जुगाड़ देख चकरा जाएगा माथा
​​Shivpuri news
MP में तैयार हुई एकदम नई डिश! खाने में मिली ऐसी भयानक चीज़, देखते ही आ जाएगी उल्टी
mp news
जबलपुर में नितिन गडकरी ने क्यों लिया कमलनाथ का नाम, पूर्व सीएम बोले-आप बधाई के पात्र
bhopal news
राजधानी की ड्रग फैक्ट्री का धागा अंडरवर्ल्ड तक, NIA की एंट्री, दाऊद का करीबी है सलीम
Singrauli
सिंगरौली के ट्रामा सेंटर में 72 मासूमों की मौत,हर 100 में से 17 बच्चों की जा रही जान
Korba News
छत्तीसगढ़ में चमत्कार, बच्चा हुआ नहीं फिर भी बाल्टी भरकर दूध दे रही गाय
mp news
इंदौर बीजेपी नगर अध्यक्ष का वीडियो वायरल, पुलिस अफसर से अभद्रता पर बवाल
korba
Korba News: पूजा कर रही महिला को दिखें भगवान शंकर के 'आभूषण', देखते ही जो हुआ....
rewa
रीवा में दर्दनाक हादसा, दीवार गिरने से मकान मालिक समेत मजदूर की मौत,एक की हालत गंभीर
Gariaband
अस्पताल है या मजाक? यहां डॉक्टर या नर्स की जगह गार्ड ने लगाया इंजेक्शन,सरकार दे जवाब
;