गांव-गांव फैल रही खतरनाक बीमारी! मंदसौर में तेजी से बढ़ रही मरीजों की संख्या, फैली दहशत

MP News-मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले जिले स्क्रब टायफस बीमारी तेजी से फैल रही है. यहां अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है. फिलहाल सरकारी आंकड़ों के अनुसार जिले में अब तक इस बीमारी के 50 मामले सामने आ चुके हैं. ग्रामीण इलाके से भी मामले सामने आएं हैं. रोजाना सैंकड़ों लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं ताकि इलाज हो सके.

ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शामिल

मरीजों में मंदसौर शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी शामिल हैं. लसूड़िया, तितरोद, आक्याबिका, कचनारा और हरिपुरा गांव से भी मामले सामने आए हैं. हर दिन बड़ी संख्या में मरीज अस्पताल इलाज के लिए पहुंच रहे हैं. लगातार जिले में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है.

2017 में मिला था पहला मामला

साल 2017 में मंदसौर जिले में पहली बार स्क्रब टायफस के मामले सामने आए थे. इसके बाद से ही हर साल मरीज दिखाई दे रहे हैं. सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार अब तक किसी की भी मौत नहीं हुई है. इस बीमारी के लक्षणों में बुखार, सर्दी, खांसी और हाथ-पैर में दर्द शामिल हैं. डॉक्टरों का कहना है कि बीमारी से बचने के लिए सावधानियां बरतनी चाहिए.

कैसे फैलता है स्क्रब टायफस

स्क्रब टायफस पिस्सू काटने से होता है. पिस्सू चूहों में रहते हैं और इनके जरिए यह बीमारी इंसानों तक पहुंचती हैं. जब यह पिस्सू यह इंसानों को काटते हैं, तो उनकी लार में मौजूद बैक्टिरिया रिकेट्सिया सुसुगामुशी इंसान के खून में मिलकर बीमारी फैलाता है. इस संक्रमण के कारण फेफड़े और दिमाग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं.

इन सावधानी से करें बचाव

घर के आस-पास गाजर घास, झाड़ियां और कचरा हटाएं.

शरीर को पूरी तरह ढककर रखें.

आधी आस्तीन वाली शर्ट से बचें.

घर और आसपास सफाई का खास ध्यान रखें.

