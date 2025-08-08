Korea News: घंटी बजाकर, बोले '...धक्का मारकर निकालो', डीएफओ के तेवर देख चेंबर में मचा बवाल!

Manendragarh News: मनेंद्रगढ़ वन मंडल के डीएफओ कार्यालय में उस समय हंगामा मच गया, जब शहर में भालू के विचरण की समस्या को लेकर पहुंचे जनप्रतिनिधियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया. नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिमा यादव, उपाध्यक्ष धर्मेंद्र पटवा, विधायक प्रतिनिधि सरजू यादव और पार्षद दयाशंकर यादव डीएफओ मनीष कश्यप से मिलने उनके कक्ष में पहुंचे थे. वहीं अन्य पार्षद कक्ष के बाहर खड़े थे.

चेंबर में उपाध्यक्ष पटवा ने डीएफओ से फोन न उठाने की शिकायत की, जिस पर अधिकारी ने कथित तौर पर कहा, "ये सब छोड़ो". इसके बाद डीएफओ ने घंटी बजाकर कर्मचारियों को बुलाया और सभी जनप्रतिनिधियों को बाहर निकालने का निर्देश दिया. यह सुनकर चेंबर में हंगामा मच गया. अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के बीच बहस बढ़ गई, जिसके बाद सभी पार्षद कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए.

5 घंटे तक खूब चला प्रदर्शन

घटना की जानकारी फैलते ही भाजपा और कांग्रेस के कई जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे. विधायक रेणुका सिंह, पूर्व विधायक गुलाब कमरो और भाजपा जिलाध्यक्ष चम्पा देवी पावले सहित अन्य नेताओं ने डीएफओ के व्यवहार की निंदा करते हुए उनका तत्काल स्थानांतरण करने की मांग की. डीएफओ के चेंबर के बाहर करीब पांच घंटे तक प्रदर्शन चला. हंगामे को देखते हुए मनेंद्रगढ़ एसडीएम, एसडीओपी और पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा.

जनप्रतिनिधियों ने चेतावनी दी

बाद में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच एक बैठक हुई, जिसमें डीएफओ मनीष कश्यप ने अपने व्यवहार के लिए खेद जताया और भविष्य में ऐसा न दोहराने का आश्वासन दिया. इसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ. हालांकि जनप्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि अगर डीएफओ को जल्द नहीं हटाया गया तो वे सामूहिक इस्तीफा देने से पीछे नहीं हटेंगे.

DFO की कोई प्रतिक्रिया नहीं

पूरे घटनाक्रम की जानकारी क्षेत्रीय विधायक श्याम बिहारी जायसवाल, वन मंत्री केदार कश्यप और प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम को भी दी गई है. कांग्रेस ने डीएफओ पर भाजपा नेताओं के संरक्षण का आरोप लगाया है, वहीं भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने अपने ही अफसर के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अफसरशाही के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. डीएफओ मनीष कश्यप ने इस पूरे मामले में मीडिया से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.

(रिपोर्टः सरवर अली/ कोरिया)

ये भी पढ़ेंः Police Raided Nava Raipur: नवा रायपुर में NRDA की जमीन पर अवैध मुरूम खनन, पुलिस रेड में 7 JCB-11 हाईवा जब्त

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी। आपके जिले Raipur की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!