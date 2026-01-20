Advertisement
नेताजी गए थे पेट दर्द दिखाने, सोनोग्राफी रिपोर्ट में बता दिया 'प्रेग्नेंट', मेडिकल साइंस भी रह गया हैरान

Satna News-सतना में सोनोग्राफी रिपोर्ट में पुरुष के पेट में गर्भाशय होने के दावा किया गया, साथ ही उसे उल्टी स्थिति में बताया. नगर पंचायत अध्यक्ष पेट में दर्द हुआ तो इलाज के लिए वे एक डायग्नोस्टिक सेंटर पहुंचे थे. सोनोग्राफी के बाद जब रिपोर्ट सामने आई तो हर कोई सन्न रह गया.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 20, 2026, 11:15 PM IST
Satna Negligence News-मध्यप्रदेश के सतना से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसने जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल कर रख दी है. इस घटना ने मेडिकल साइंस के नियमों को ही बदल डाला. शहर के एक प्रतिष्ठित पैथोलॉजी सेंटर ने एक 47 साल के पुरुष मरीज को गर्भवती बता दिया. सोनोग्राफी रिपोर्ट में पुरुष के पेट में गर्भाशय होने का दावा कर दिया. इतना ही नहीं गर्भाशय को उल्टी स्थिति में बताया गया. इस मामले के सामने आने के बाद हर कोई हैरान है. 

पेट दर्द का इलाज कराने गए थे नेताजी
यह मामला उचेहरा नगर पंचायत अध्यक्ष का है. दरअसल, नगर पंचायत अध्यक्ष निरंजन प्रजापति को 13 जनवरी को पेट में तेज दर्द महसूस हुआ. इलाज के लिए वे सतना के एक डायग्नोस्टिक सेंटर पहुंचे. वहां उनकी सोनोग्राफी की गई. लेकिन जब सोनोग्राफी रिपोर्ट सामने आई तो मरीज और उनके परिजन सन्न रह गए. इस रिपोर्ट में पुरुष के शरीर में गर्भाशय का वर्णन किया गया था. 

नगर पंचायत अध्यक्ष निरंजन प्रजापति के शरीर में रिपोर्ट में गर्भाशय होने का उल्लेख किया गया, वह भी उल्टी स्थिति में. इस हैरान करने वाले मामले के सामने आने के बाद निजी डायग्नोस्टिक सेंटर्स की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. यह मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जब इस बारे में सेंटर के डॉक्टर अरविंद सराफ से संपर्क किया गया तो उन्होंने जानकारी देने से इनकार कर दिया. 

जांच के बाद होगा एक्शन
इस मामले के सामने आने और तूल पकड़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है. सीएमएचओ डॉ. मनोज शुक्ला ने कहा कि . पुरुष की रिपोर्ट में गर्भाशय का जिक्र होना घोर लापरवाही है. लापरवाही पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लेकर जांच की जाएगी.

यह भी पढ़ें-

