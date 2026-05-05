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जबलपुर में भीषण आग: वेयरहाउस पार्क में मचा हड़कंप, करोड़ों का नुकसान

Jabalpur News: जबलपुर के कटंगी बाईपास चौराहे के पास स्थित यूनिटी वेयरहाउस पार्क में भीषण आग लग गई, जिसने तेजी से विकराल रूप ले लिया. इस हादसे में करोड़ों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: May 05, 2026, 02:06 PM IST
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जबलपुर में भीषण आग: वेयरहाउस पार्क में मचा हड़कंप, करोड़ों का नुकसान

Jabalpur News: मध्य प्रदेश के जबलपुर में कटंगी बाईपास चौराहे के पास स्थित यूनिटी वेयरहाउस पार्क में भीषण आग लगने के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग एक डिलीवरी वेयरहाउस में लगी और तेजी से बढ़कर एक विकराल रूप ले लिया, जिससे आसपास के अन्य वेयरहाउस भी इसकी चपेट में आ गए. रिपोर्टों के अनुसार घटनास्थल पर इस समय 15 दमकल गाड़ियां मौजूद हैं और आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं. आग ने रिलायंस फ्रेश और ब्रिटानिया के वेयरहाउस को भी अपनी चपेट में ले लिया है.

यूनिटी वेयरहाउस पार्क में भीषण आग
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग सबसे पहले डिलीवरी वेयरहाउस में लगी थी. इसके बाद यह तेजी से फैली और रिलायंस फ्रेश तथा ब्रिटानिया के वेयरहाउस को भी अपनी चपेट में ले लिया. इस आग से हुए नुकसान का अनुमान करोड़ों में लगाया जा रहा है. दमकल विभाग की टीमें आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं. हालांकि 90% आग बुझा दी गई है, फिर भी घटनास्थल से धुआं निकलना जारी है. इसलिए दमकलकर्मी अभी भी घटनास्थल पर मौजूद हैं और आग को पूरी तरह से बुझाने के अपने प्रयासों में लगे हुए हैं. आग लगने के सही कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है.

यह भी पढ़ें: MP Breaking News LIVE: जबलपुर में भीषण आग, मोहन कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले, पढ़ें बड़ी खबरें

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कई प्रकार के समान रखे हुए थे
रिपोर्ट्स के अनुसार सोमवार रात करीब 11:00 बजे यूनिटी वेयरहाउस पार्क में भीषण आग लग गई. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि उन्हें देखकर आस-पास के इलाकों में दहशत का माहौल बन गया. लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी. दमकल विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि गौतम नाहटा का यह लॉजिस्टिक्स वेयरहाउस कटंगी बाईपास रोड पर स्थित है. इसमें विभिन्न कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, कपड़े, अनाज, खाद्य तेल और अन्य सामान रखे हुए थे. आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है, हालांकि इसे अभी पूरी तरह से बुझाया नहीं जा सका है.

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