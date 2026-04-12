ऐसे दिन भगवान किसी को न दिखाए! मऊगंज अस्पताल में मरीज के साथ बदतर सलूख, बेडशीट गंदी होने के डर से घायल को फर्श पर तड़पता छोड़ दिया

mauganj news: मध्य प्रदेश के मऊगंज से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक मरीज को सिर्फ इसलिए अस्पताल का बेड नहीं दिया गया था क्योंकि उसपर बिछा बेडशीट खून से गंदा हो जाएगा. अस्पताल के स्टाफ ने मरीज को बेड पर लेटाने से साफ इंकार कर दिया और उसे एक सामान की तरह जमीन पर लावारिस हालत में छोड़ दिया. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें लोग अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ बड़ा सवाल उठा रहे हैं.

मरीज को नसीब नहीं हुआ बेड

मामला मऊगंज के सिविल अस्पताल का है जहां एक मरीज के साथ जानवरों से भी बदतर जैसा बर्ताव किया गया है. यहां एक मरीज दर्द से कहरता रहा लेकिन उसकी मदद करने की बजाय अस्पताल के प्रबंधन ने ऐसी हरकत की है जिससे किसी का भी दिल पसीज जाएगा. मरीज खून से सना हुआ था लेकिन अस्पताल के स्टाफ ने उसे बेड पर शिफ्ट करने की बजाय फर्श पर ही छोड़ दिया था. वायरल वीडियो ने ना सिर्फ अस्पताल की व्यवस्था की पोल खोल दी है बल्कि ये भी दिखाया है कि सरकारी अस्पताल में मरीजों के साथ कैसे बर्ताव किया जाता है.

वायरल वीडियो देख भड़के लोग

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक मरीज दर्द से फर्श पर तड़प रहा है और उसकी मदद करने के लिए स्टाफ का कोई भी मेंबर सामने नही आ रहा है. मरीज के बगल में बेड खाली पड़ा है और उसपर सफेद बेडशीट भी बिछी हुई है लेकिन स्टाफ अस्पताल प्रशासन ने बेडशीट गंदी हो जाएगी खून के दाग लग जाएंगे कहकल मरीज को फर्श पर ही तड़पने के लिए छोड़ दिया.

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महिला मरीज को नसीब नहीं हुई एंबुलेंस

मऊगंज से मरीजों के साथ हो रही बर्बरता की सिर्फ ये एक कहानी नहीं है बल्कि कई मरीज ऐसे बदहाली से गुजर रहे हैं. मऊगंज जिले के नईगढ़ी में एक आदिवासी महिला की मौत के बाद पोस्टमार्टम के बाद अस्पताल प्रशासन ने परिजनों को शव ले जाने के लिए एंबुलेंस तक नहीं दिया. फिर क्या, फटेहाल और गरीब आदिवासी परिवार ने एक तीन पहिया ठेले का सहारा लिया और अपनी भावनाओं को उसी कचरे जैसे ठेले पर लादकर महिला की अंतिम विदाई के लिए निकल पड़े.

एक तरफ सड़क हादसे में घायल मरीज जमीन पर पड़ा रहा. दूसरी ओर मृतक के परिजनों को शव ले जाने के लिए शव वाहन नहीं मिला. क्या प्रशासन इस लापरवाही पर कोई ठोस कार्रवाई करेगा या फिर हर बार की तरह मामला कागजों में दबा दिया जाएगा? पीड़ित परिवार को इंसाफ और सम्मान का इंतजार है. इस मामले के बाद सिर्फ यही कहा जा सकता है कि अस्पताल की स्वास्थ व्यवस्था खुद वेंटिलेटर की भेंट चढ़ा है.

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