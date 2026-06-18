/मऊगंज सिविल अस्पताल में बड़ी लापरवाही, सफाईकर्मी लगा रही थी मरीजों को इंजेक्शन, वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप

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MP News-मऊगंज के सिविल अस्पताल से लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है. यहां अस्पताल की एक सफाईकर्मी द्वारा मरीजों को इंजेक्शन लगाने और सलाइन चढ़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इस घटना के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है. कलेक्टर ने इस मामले को बेहद गंभीर मानते हुए तुरंत जांच के आदेश दिए हैं.
सफाईकर्मी लगा रही थी इंजेक्शन
दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार, घटना गुरुवार दोपहर की है. सिविल अस्पताल के ओपीडी जनरल वार्ड में एक महिला मरीजों का इलाज करती हुई दिखाई दी. महिला साफ तौर पर कई मरीजों को इंजेक्शन लगाते हुए नजर आई. महिला का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह इंजेक्शन लगाते हुए दिख रही है.
अक्सर इंजेक्शन लगाती है महिला
जब मामले की पूछताछ की गई, तो पता चला कि इंजेक्शन लगाने वाली महिला का नाम नेहा शर्मा है. वह अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ नहीं, बल्कि साफ-सफाई और अन्य छोटे-मोटे कामों के लिए रखी गई है. अस्पताल में मौजूद मरीजों के परिजनों और स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि यह कोई पहली बार नहीं है, वह महिला अक्सर अस्पताल में मरीजों को सुई लगाने और बोतल चढ़ाने का काम करती है.
मरीजों की जान को खतरा
अस्पताल में अच्छे-खासे पढ़े-लिखे और प्रशिक्षित नर्स मौजूद हैं, फिर भी एक सफाईकर्मी से मरीजों का इलाज कराना बड़ी चूक है. डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि बिना किसी ट्रेनिंग के किसी को भी इंजेक्शन लगाना या सलाइन चढ़ाना बेहद खतरनाक है. इससे मरीजों की जान को गंभीर खतरा हो सकता है.
कलेक्टर ने दिए जांच के निर्देश
इस मामले को लेकर कलेक्टर संजय कुमार जैन ने भी इस घटना को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने कहा कि वीडियो देखने से साफ पता चलता है कि यहां नियमों का उल्लंघन हुआ है. उन्होंने सीएमएचओ डॉ. रत्नेश त्रिपाठी और बीएमओ को तुरंत मौके की जांच कर सख्त से सख्त एक्शन लेने का निर्देश दिया है.
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