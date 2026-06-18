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मऊगंज सिविल अस्पताल में बड़ी लापरवाही, सफाईकर्मी लगा रही थी मरीजों को इंजेक्शन, वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप

Mauganj News-मऊगंज सिविल अस्पताल में स्टाफ की मौजूदगी के बावजूद सफाईकर्मी द्वारा मरीजों को इंजेक्शन लगाने और सलाइन चढ़ाने का वीडियो वायरल हुआ है. इस मामले को लेकर कलेक्टर संजय कुमार जैन ने अधिकारियों को तुरंत जांच कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 18, 2026, 05:12 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 05:12 PM IST
मऊगंज सिविल अस्पताल में बड़ी लापरवाही, सफाईकर्मी लगा रही थी मरीजों को इंजेक्शन, वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप

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Harsh Katare

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हर्ष कटारे Zee News (डिजिटल) में सब एडिटर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. 2023 में News18 चैनल के साथ मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा और वर्तमान में ZEE मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ टीम के साथ जुड़े हैं. राजनीति और क्राइम हर्ष का पसंदीदा विषय है, जिससे इन खबरों पर बारीक पकड़ रखते हैं. हर्ष को डिजिटल मीडिया में 2 सालों से ज्यादा का अनुभव हो चुका है और सीखना जारी है. घूमना और किताबें पढ़ना इन्हें सबसे पसंद आता है.

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