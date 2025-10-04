Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2948165
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

पैसों का लेन-देन बना हैवानियत की वजह, युवक को पीटा... निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया, घंटों तक बांधकर रखा

Mauganj News-मऊगंज में एक युवक को मारपीट के बाद निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया गया. आरोपियों ने युवक को जंगल में रस्सी से बांधकर कई घंटों तक बंधक बनाकर रखा. यह पूरा मामला डेढ़ मीहने पुराना है, वीडियो वायरल होने के बाद युवक ने मामला दर्ज कराया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 04, 2025, 10:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पैसों का लेन-देन बना हैवानियत की वजह, युवक को पीटा... निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया, घंटों तक बांधकर रखा

MP News-मध्यप्रदेश के मऊगंज में 24 साल के एक युवक से मारपीट कर उसे गांव में निर्वस्त्र पर गांव में घुमाने का मामला सामने आया है. आरोपियों ने युवक के साथ गाली-गलौज की, उसे जंगल में रस्सी से बांधकर कई घंटों तक बंधक बनाकर रखा. पीड़ित किसी तरह से भाग निकला. यह पूरी घटना डेढ़ महीने पुरानी है, लेकिन इसका वीडियो शनिवार को सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. 

शराब के लिए मांगे थे पैसे
पीड़ित युवक ने बताया कि यह घटना 26 अगस्त को सुबह 9 से 10 बजे के बीच हुई थी. गांव के लालमणि, सोहनलाल, सुनील और अनिल ने शराब पीने के लिए 1200 रुपए मांगे थे. जब पैसे नहीं दिए तो मारपीट की, इसके बाद निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया. उन्होंने मारपीट का वीडियो भी बनाया. आरोपियों ने धमकी दी थी पुलिस में शिकायत की तो जान से मार देंगे. 

आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया
यह पूरा घटना डेढ़ महीने पुरानी है. पीड़ित ने बताया कि शुक्रवार को वीडियो वायरल होने के बाद घर वालों ने इसकी जानकारी मुझे दो. इसके बाद शनिवार को हनुमना थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

चारों आरोपी गिरफ्तार
पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सोनी ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर दर्ज की गई है. हालांकि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधिकारियों ने मामले को स्वतः संज्ञान में लिया. इस दौरान फरियादी के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई, इसके बाद 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई
मऊगंज एसपी दिलीप सोनी ने बताया कि पैसे के लेनदेन के विवाद में आरोपियों ने पहले युवक के साथ मारपीट की इसके बाद उसे निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया. बताया जा रहा है कि युवक यादव परिवार का है. पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

यह भी पढ़ें-बस ड्राइवर की बेटी ने देश में किया टॉप! PM मोदी ने किया सम्मानित, CM ने दी बधाई

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsMauganj newsmp latest news

Trending news

mp news
पैसों का लेन-देन बना हैवानियत की वजह, युवक को पीटा... निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया
mp news
बस ड्राइवर की बेटी ने देश में किया टॉप! PM मोदी ने किया सम्मानित, CM ने दी बधाई
mp news
'कलेक्टर CM को नहीं मानती हैं', कांग्रेस विधायक ने कार्यशैली पर उठाए सवाल, लगाए आरोप
mp news
नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के जुलूस ने लगाया जाम, कई घंटों तक फंसी रही एंबुलेंस
chhattisgarh news
सराफा कारोबारी की कनपटी पर अड़ाई गन, फिर सुंघाई बेहोशी की दवा, लूटी 86 किलो चांदी
MP Weather Update
विदाई से पहले मानसून ने इंदौर को भिगोया,टूटा 10 साल का रिकॉर्ड,मौसम ने लिया यू-टर्न
mp news
'विजयवर्गीय राजनीति के रावण', कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा का बड़ा हमला, लगाए आरोप
Amit Shah Bastar Visit
बस्तर में बरसे अमित शाह, नक्सलवाद खत्म करने की दोहराई डेडलाइन, कहा- मिटा देंगे...
mahatari vandan yojana 20th installment
महतारी वंदन योजना की 20वीं किस्त जारी, जानिए कैसे करें चेक पैसा
ujjain news
फर्जी महिला डॉक्टर की लापरवाही, इलाज से नवजात की मौत, पहले भी हो चुकी है शिकायत
;