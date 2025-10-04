पैसों का लेन-देन बना हैवानियत की वजह, युवक को पीटा... निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया, घंटों तक बांधकर रखा

Mauganj News-मऊगंज में एक युवक को मारपीट के बाद निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया गया. आरोपियों ने युवक को जंगल में रस्सी से बांधकर कई घंटों तक बंधक बनाकर रखा. यह पूरा मामला डेढ़ मीहने पुराना है, वीडियो वायरल होने के बाद युवक ने मामला दर्ज कराया है.
Trending Photos
MP News-मध्यप्रदेश के मऊगंज में 24 साल के एक युवक से मारपीट कर उसे गांव में निर्वस्त्र पर गांव में घुमाने का मामला सामने आया है. आरोपियों ने युवक के साथ गाली-गलौज की, उसे जंगल में रस्सी से बांधकर कई घंटों तक बंधक बनाकर रखा. पीड़ित किसी तरह से भाग निकला. यह पूरी घटना डेढ़ महीने पुरानी है, लेकिन इसका वीडियो शनिवार को सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
शराब के लिए मांगे थे पैसे
पीड़ित युवक ने बताया कि यह घटना 26 अगस्त को सुबह 9 से 10 बजे के बीच हुई थी. गांव के लालमणि, सोहनलाल, सुनील और अनिल ने शराब पीने के लिए 1200 रुपए मांगे थे. जब पैसे नहीं दिए तो मारपीट की, इसके बाद निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया. उन्होंने मारपीट का वीडियो भी बनाया. आरोपियों ने धमकी दी थी पुलिस में शिकायत की तो जान से मार देंगे.
आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया
यह पूरा घटना डेढ़ महीने पुरानी है. पीड़ित ने बताया कि शुक्रवार को वीडियो वायरल होने के बाद घर वालों ने इसकी जानकारी मुझे दो. इसके बाद शनिवार को हनुमना थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
चारों आरोपी गिरफ्तार
पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सोनी ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर दर्ज की गई है. हालांकि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधिकारियों ने मामले को स्वतः संज्ञान में लिया. इस दौरान फरियादी के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई, इसके बाद 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.
दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई
मऊगंज एसपी दिलीप सोनी ने बताया कि पैसे के लेनदेन के विवाद में आरोपियों ने पहले युवक के साथ मारपीट की इसके बाद उसे निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया. बताया जा रहा है कि युवक यादव परिवार का है. पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
यह भी पढ़ें-बस ड्राइवर की बेटी ने देश में किया टॉप! PM मोदी ने किया सम्मानित, CM ने दी बधाई
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!