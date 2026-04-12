वंदे मातरम पर बवाल, कांग्रेस पार्षदों पर राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप, महापौर बोले-जीतू पटवारी का रुख आपत्तिजनक

Vande Mataram Controversy: इंदौर नगर निगम के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस की दो महिला पार्षद फौजिया शेख और रुबीना खान द्वारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम के कथित अपमान के मामले में रविवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार पुनः कांग्रेस को आड़े हाथों लिया. मेयर पुष्यमित्र भार्गव के निशाने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी थे जिन्हें लेकर मेयर ने कहा इस मामले में जीतू पटवारी का स्टैंड घोर आपत्तिजनक है, महिला पार्षदों ने वंदे मातरम राष्ट्रगीत का किया अपमान किया है.

इंदौर की राजनीति इन दिनों आरोप प्रत्यारोप के दौर से गुजर रही है. विपक्षी दल कांग्रेस, सत्ताधारी दल को हर दिन घेरने का प्रयास कर रहा है तो सत्ताधारी भाजपा भी विपक्षियों के हर वार पर पलटवार करती नजर आ रही है. यही वजह की इंदौर नगर निगम के बजट सम्मेलन में कांग्रेस की दो महिला पार्षदों फौजिया शेख और रुबीना खान द्वारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम के कथित अपमान के मामले में रविवार को एक बार फिर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को जमकर आड़े हाथों लिया और कहा कि इस मामले में जीतू पटवारी का स्टैंड घोर आपत्तिजनक है, महिला पार्षदों ने वंदे मातरम राष्ट्रगीत का किया अपमान किया है. राष्ट्रगीत के अपमान के मामले में कांग्रेस को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के आरोप को लेकर खुला चैलेंज दिया और कहा कि भ्रष्टाचार किया तो जनता के सामने लाओ, भ्रष्टाचार की जनक को जनता ने घर बैठाने का काम किया. मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने पत्रकार वार्ता के दौरान अपनी भोपाल यात्रा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से हुई भेंट का अपडेट भी दिया और कहा कि उनकी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ ही विभाग के पीएस से छोटे भूखंडों के नक्शे पर सामान्य फीस और अन्य विषयों को लेकर चर्चा की.

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