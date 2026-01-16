रतलाम में पकड़ी गई MD ड्रग फैक्ट्री, बड़ी मात्रा में बन रहा था नशा, सीएम बोले-कड़ी कार्रवाई करेंगे

Chiklana Village Ratlam: रतलाम में एमडी ड्रग को लेकर बड़ी और हाई-प्रोफाइल कार्रवाई सामने आई है, चिकलाना गांव में देर रात से पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों की संयुक्त कार्रवाई हुई है, जहां से बड़ी मात्रा में एमपी ड्रग पकड़ी गई. मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. बताया जा रहा है कि मकान अंदर से बंद है और बड़ी संख्या में ड्रग्स मिली है. छापे के दौरान पुलिस को बंदूक और जिंदा कारतूस भी मिले हैं, इसके अलावा यहां चंदन की लकड़ियां होने की जानकारी भी सामने आई है. इस कार्रवाई के बाद सीएम मोहन यादव ने भी बड़ा बयान दिया है.

सीएम बोले कार्रवाई करेंगे

रतलाम जिले में एमडी ड्रग्स फैक्ट्री पकड़े जाने पर सीएम मोहन यादव का कहना है कि 'भारत सरकार के केंद्रीय एजेंसी के साथ हमारी पुलिस संपर्क में रहती है उनके और हमारे विभागों के बीच में तालमेल है कि हमारे राज्य के अंदर अन्य राज्यों के लोग हमारे राज्यों के मार्गों के उपयोग करके परिवहन कर रहे हैं. कल भी हमने कड़ी कार्रवाई करते हुए नशे के खिलाफ बड़ी उपलब्धि हासिल की है. नशे के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी.' पुलिस ने गुरुवार की रात में करीब ढाई बजे के आसपास यहां छापा मारा था, जिसके बाद कार्रवाई की जानकारी सामने आई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

बताया जा रहा है कि पुलिस ने बड़ी योजनाबद्ध तरीके से यह कार्रवाई की थी, जहां पुलिस ने सीढ़ी की मदद से अंदर प्रवेश किया, मुख्य गेट खोला और इसके बाद ताबड़तोड़ दबिश दी गई. यह कार्रवाई बेहद सावधानी से हुई थी. माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में कई बड़े खुलासे होंगे और स्थानीय स्तर पर भी कई कनेक्शन सामने आ सकते हैं. वही अन्य राज्यों से भी इसका कनेक्शन निकल सकता है.

रतलाम एसपी ने गठित की थी टीम

बताया जा रहा है कि रतलाम जिले के एसपी अमित कुमार ने मामले में कार्रवाई के लिए एक स्पेशल टीम गठित की थी, उसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची कार्रवाई शुरू की है. रतलाम से एएसपी राकेश खाखा समेत कई सीनियर पुलिसकर्मियों को इस कार्रवाई में शामिल किया गया था. जिसके बाद आधी रात को टीम चिकलाना गांव में पहुंची और कार्रवाई की गई. यह कार्रवाई इतनी गोपनीय थी कि टीम में शामिल पुलिसकर्मियों के अलावा किसी और किसी को इसकी जानकारी ही नहीं थी. पुलिस ने तुरंत इस मामले में एक्शन लिया, सुबह जब पुलिस फैक्ट्री से बाहर निकली तब कही कही लोगों को जानकारी मिल पाई थी.

ये भी पढ़ेंः राहुल गांधी का 17 जनवरी को इंदौर दौरा, नहीं मिली सभा की मंजूरी, जाएंगे भागीरथपुरा

रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी की रिपोर्ट

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!