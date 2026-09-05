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राजस्थान से एमपी पहुंचता था केमिकल, पोल्ट्री फार्म में बनाई जाती थी MD ड्रग्स, 5 महीने बाद हाथ लगा

Ratlam News: रतलाम के बोरखेड़ा में पोल्ट्री फार्म की आड़ में चल रही एमडी ड्रग्स फैक्टरी मामले में पुलिस ने आठवें आरोपी रईस लाला को गिरफ्तार किया है. आरोपी राजस्थान से केमिकल लाकर फैक्टरी तक पहुंचाता था.

Written ByChandrashekhar solanki
Published: Sep 05, 2026, 10:10 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 10:10 AM IST
राजस्थान से एमपी पहुंचता था केमिकल, पोल्ट्री फार्म में बनाई जाती थी MD ड्रग्स, 5 महीने बाद हाथ लगा
Image Credit: ZEE MEDIA

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राजस्थान से एमपी पहुंचता था केमिकल, MD ड्रग्स मामले में 5 महीने बाद 8वां आरोपी पकड़ा
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