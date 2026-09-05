राजस्थान से एमपी पहुंचता था केमिकल, पोल्ट्री फार्म में बनाई जाती थी MD ड्रग्स, 5 महीने बाद हाथ लगा

पुलिस जांच में सामने आया है कि रईस राजस्थान के मुख्य केमिकल सप्लायरों के संपर्क में था और वहां से केमिकल लेकर रतलाम पहुंचता था. इसके बाद यह केमिकल बोरखेड़ा स्थित फैक्टरी में एमडी ड्रग्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था. पुलिस के मुताबिक, केमिकल सप्लाई के बदले रईस ने फैक्टरी से करीब सात किलो एमडी ड्रग्स भी खरीदी थी. इसके बाद इस ड्रग्स को अलग-अलग स्थानों पर खपाने की बात सामने आई है. पुलिस अब रईस से पूछताछ कर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है.



रईस की गिरफ्तारी कितनी अहम

जांच में यह भी पता चला है कि रईस ने फैक्टरी से मिली एमडी ड्रग्स को दिल्ली-मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे के रूट पर सक्रिय अलग-अलग ड्रग्स पेडलरों के जरिए खपाने की कोशिश की थी. पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े लोगों और ड्रग्स की सप्लाई के रास्तों की जानकारी जुटा रही है. मामले में रईस की गिरफ्तारी को पुलिस के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि उसकी भूमिका सीधे तौर पर केमिकल सप्लाई और तैयार ड्रग्स की खरीद से जुड़ी बताई गई है. पूछताछ के आधार पर पुलिस आगे और गिरफ्तारियां कर सकती है.