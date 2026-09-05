राजस्थान से एमपी पहुंचता था केमिकल, पोल्ट्री फार्म में बनाई जाती थी MD ड्रग्स, 5 महीने बाद हाथ लगा

राज्य चुनें
Ratlam MD Drugs Factory: रतलाम के पिपलौदा थाना क्षेत्र के ग्राम बोरखेड़ा में पोल्ट्री फार्म की आड़ में चल रही एमडी ड्रग्स फैक्टरी के मामले में पुलिस ने पांच महीने बाद एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने मंदसौर जिले के सीतामऊ थाना क्षेत्र के ग्राम सुरजनी निवासी रईस लाला को पकड़ा है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, रईस राजस्थान से एमडी ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाला केमिकल लाकर बोरखेड़ा स्थित फैक्टरी तक पहुंचाता था.
पुलिस जांच में सामने आया है कि रईस राजस्थान के मुख्य केमिकल सप्लायरों के संपर्क में था और वहां से केमिकल लेकर रतलाम पहुंचता था. इसके बाद यह केमिकल बोरखेड़ा स्थित फैक्टरी में एमडी ड्रग्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था. पुलिस के मुताबिक, केमिकल सप्लाई के बदले रईस ने फैक्टरी से करीब सात किलो एमडी ड्रग्स भी खरीदी थी. इसके बाद इस ड्रग्स को अलग-अलग स्थानों पर खपाने की बात सामने आई है. पुलिस अब रईस से पूछताछ कर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है.
रईस की गिरफ्तारी कितनी अहम
जांच में यह भी पता चला है कि रईस ने फैक्टरी से मिली एमडी ड्रग्स को दिल्ली-मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे के रूट पर सक्रिय अलग-अलग ड्रग्स पेडलरों के जरिए खपाने की कोशिश की थी. पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े लोगों और ड्रग्स की सप्लाई के रास्तों की जानकारी जुटा रही है. मामले में रईस की गिरफ्तारी को पुलिस के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि उसकी भूमिका सीधे तौर पर केमिकल सप्लाई और तैयार ड्रग्स की खरीद से जुड़ी बताई गई है. पूछताछ के आधार पर पुलिस आगे और गिरफ्तारियां कर सकती है.
एमडी ड्रग्स फैक्टरी का भंडाफोड़
बता दें कि 31 मार्च को पुलिस ने रतलाम के पिपलौदा थाना क्षेत्र के ग्राम बोरखेड़ा में पोल्ट्री फार्म की आड़ में चल रही एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्टरी का भंडाफोड़ किया था. इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने मामले के मास्टरमाइंड जमशेद खान उर्फ सेठ समेत सात आरोपियों को गिरफ्तार किया था. सभी आरोपी जेल जा चुके हैं. अब रईस लाला की गिरफ्तारी के साथ इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या आठ हो गई है. पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने और ड्रग्स की सप्लाई से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने में जुटी है.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट