अगर शरीर के इस अंग पर मौजूद है तिल तो मिल सकता है बहुत सारा धन, महिलाओं के बारे में पता चलते हैं यह खास रहस्य!

Meaning and importance of mole: हम देखते हैं कि हर इंसान के शरीर पर कहीं न कहीं तिल होता है. कुछ तिल जन्मजात होते हैं तो कुछ समय के साथ हमारे शरीर पर आते-जाते हैं. सामुद्रिक शास्त्र अनुसार तिलों से भी व्यक्ति की लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है. तिल काले, भूरे और लाल रंग के होते हैं. तिल शुभ है या अशुभ इस बात का पता उसके मौजूदा स्थान से लगाया जा सकता है.

(Meaning of mole) सामुद्रिक शास्त्र में मानव शरीर के अंगों पर मौजूद तिलों (Meaning of moles present on body parts) के बारे में विस्तार से बताया गया है. समुद्र शास्त्र के कई जानकार ये भी कहते हैं कि शरीर के तिलों से किसी व्यक्ति के भविष्य के बारे में भी जाना जा सकता है.

नीचे जानिए शरीर के अलग-अलग अंगों पर मौजूद तिलों का मतलब (Meaning of mole)

1. महिलाओं के माथे पर तिल का मतलब

समुद्र शास्त्र के मुताबिक जिन महिलाओं के माथे पर तिल होता है वे आत्मविश्वास से भरपूर होती हैं. ऐसी महिलाएं बिना किसी की मदद के अपना रास्ता खुद बनाती हैं, और अपना मुकाम हासिल करती हैं. जिन महिलाओं के माथे के दाईं ओर तिल होता है उनके जीवन में सदैव धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है.

2. होंठ पर तिल का मतलब

महिलाओं के होंठ पर तिल होना कामुक और विलासिता का संकेत है. ऐसी महिलाओं के लोग दीवाने होते हैं. यह ज्यादा चालाक होती हैं.

3. नामिका अंगुली पर तिल का मतलब

हाथों की अनामिका अंगुली पर तिल के होने से धन और यश की कभी कमी नहीं होती. सबसे छोटी अंगुली पर तिल के होने से व्यक्ति यशस्वी बनता है, जिनकी हथेली के बीच में तिल हो तो वो व्यक्ति भाग्यवान होता है.

4. नाक पर तिल का मतलब

नाक पर तिल हो तो व्यक्ति प्रतिभा संपन्न और सुखी होता है. वहीं महिलाओं की नाक पर तिल उनके सौभाग्यशाली होने का सूचक है.

5. अंगूठे पर तिल

अंगूठे पर तिल वाली लड़कियां बेहद ही शांत व न्यायप्रिय होती हैं. कर्म करने में विश्वास होने से ये लड़कियां कड़ी मेहनत करने से भी कतराती नहीं है.

नोट- खबर में दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं पर आधारित है. हम इसकी पुष्टि नहीं करते.

