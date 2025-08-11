छतरपुर समेत MP के 2 जिलों को खुशखबरी, इलाज होगा आसान, मिलेगी बड़ी सुविधा

Chhatarpur News: छतरपुर जिले के लोगों को लिए खुशखबरी है, क्योंकि मोहन सरकार ने अगले साल प्रदेश के तीन जिलों में मेडिकल कॉलेज शुरू करने का ऐलान कर दिया है. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह तय किय गया है कि छतरपुर, सीहोर और राजगढ़ जिले में अगले साल मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएंगे. बताया जा रहा है कि 2026-27 में यहां पढ़ाई शुरू हो जाएगी, वहीं लोगों का इलाज भी शुरू होगा. छतरपुर समेत ये सीहोर और राजगढ़ जिले ज्यादातर हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र का कवर करते हैं, ऐसे में ग्रामीणों को यहां आसानी से इलाज मिलेगा यह भी अच्छी खबर मानी जा रही है.

150 सीटों पर पढ़ाई

बताया जा रहा है कि छतरपुर जिले में खुलने वाली मेडिकल कॉलेज में अगले से एमबीबीएस की 150-150 सीटों पर पढ़ाई शुरू होगी, यानि यहां एक 150 छात्रों को एक साथ एडमिशन मिलेगा. वहीं इन मेडिकल कॉलेज की मान्यताओं के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन को आवेदन दिया जाएगा और उसी के आधार पर आगे की प्रोसेस शुरू होगी. जिसके बाद एनएमसी की टीम साल 2026 में छतरपुर मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने के लिए भी पहुंचेगी तब तक मेडिकल कॉलेज के भवन का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और उसी के आधार पर आगे काम किया जाएगा. जिसके लिए छतरपुर में तेजी से तैयारियां चल रही हैं.

छतरपुर के लोगों को मिलेगा इलाज

छतरपुर जिले में लंबे समय से मेडिकल कॉलेज की डिमांड चल रही है. यह मध्य प्रदेश के बड़े जिलों में शामिल है, अभी इलाज के लिए लोगों को सागर का रुख करना पड़ता है. लेकिन छतरपुर में ही मेडिकल कॉलेज की सुविधा शुरू होने से लोगों को आसानी होगी और उन्हें जल्दी इलाज मिलेगा. मेडिकल कॉलेज खुलने का सबसे ज्यादा फायदा छतरपुर जिले के ग्रामीण लोगों को होगा, क्योंकि अभी तक उनके पास इलाज के लिए केवल जिला चिकित्सालय की व्यवस्था है, लेकिन मेडिकल कॉलेज खुलने से लोगों को यही आसानी होगी और उन्हें इलाज के लिए भी डबल फायदा मिलेगा.

बता दें कि पिछले साल मोहन सरकार ने छतरपुर में भी मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान किया था. क्योंकि लंबे समय से स्थानीय लोग मेडिकल कॉलेज खोले जाने की मांग कर रहे थे. ऐसे में यह मांग पूरी होने से छतरपुर जिले को बड़ा फायदा होगा, जिसका इंतजार अब खत्म होने वाला है.

