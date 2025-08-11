छतरपुर समेत MP के 2 जिलों को खुशखबरी, इलाज होगा आसान, मिलेगी बड़ी सुविधा
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2875755
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

छतरपुर समेत MP के 2 जिलों को खुशखबरी, इलाज होगा आसान, मिलेगी बड़ी सुविधा

Chhatarpur Medical College: मध्य प्रदेश के तीन जिलों में मेडिकल कॉलेज की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें बुंदेलखंड अंचल का छतरपुर जिला भी शामिल है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 11, 2025, 11:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छतरपुर के लोगों को खुशखबरी
छतरपुर के लोगों को खुशखबरी

Chhatarpur News: छतरपुर जिले के लोगों को लिए खुशखबरी है, क्योंकि मोहन सरकार ने अगले साल प्रदेश के तीन जिलों में मेडिकल कॉलेज शुरू करने का ऐलान कर दिया है. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह तय किय गया है कि छतरपुर, सीहोर और राजगढ़ जिले में अगले साल मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएंगे. बताया जा रहा है कि 2026-27 में यहां पढ़ाई शुरू हो जाएगी, वहीं लोगों का इलाज भी शुरू होगा. छतरपुर समेत ये सीहोर और राजगढ़ जिले ज्यादातर हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र का कवर करते हैं, ऐसे में ग्रामीणों को यहां आसानी से इलाज मिलेगा यह भी अच्छी खबर मानी जा रही है. 

150 सीटों पर पढ़ाई 

बताया जा रहा है कि छतरपुर जिले में खुलने वाली मेडिकल कॉलेज में अगले से एमबीबीएस की 150-150 सीटों पर पढ़ाई शुरू होगी, यानि यहां एक 150 छात्रों को एक साथ एडमिशन मिलेगा. वहीं इन मेडिकल कॉलेज की मान्यताओं के लिए  नेशनल मेडिकल कमीशन को आवेदन दिया जाएगा और उसी के आधार पर आगे की प्रोसेस शुरू होगी. जिसके बाद एनएमसी की टीम साल 2026 में छतरपुर मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने के लिए भी पहुंचेगी तब तक मेडिकल कॉलेज के भवन का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और उसी के आधार पर आगे काम किया जाएगा. जिसके लिए छतरपुर में तेजी से तैयारियां चल रही हैं. 

ये भी पढ़ेंः बैतूल जिले से रूठा मानसून, किसानों को हो रहा नुकसान, अपनी ही फसलें कर रहे नष्ट

छतरपुर के लोगों को मिलेगा इलाज 

छतरपुर जिले में लंबे समय से मेडिकल कॉलेज की डिमांड चल रही है. यह मध्य प्रदेश के बड़े जिलों में शामिल है, अभी इलाज के लिए लोगों को सागर का रुख करना पड़ता है. लेकिन छतरपुर में ही मेडिकल कॉलेज की सुविधा शुरू होने से लोगों को आसानी होगी और उन्हें जल्दी इलाज मिलेगा. मेडिकल कॉलेज खुलने का सबसे ज्यादा फायदा छतरपुर जिले के ग्रामीण लोगों को होगा, क्योंकि अभी तक उनके पास इलाज के लिए केवल जिला चिकित्सालय की व्यवस्था है, लेकिन मेडिकल कॉलेज खुलने से लोगों को यही आसानी होगी और उन्हें इलाज के लिए भी डबल फायदा मिलेगा. 

बता दें कि पिछले साल मोहन सरकार ने छतरपुर में भी मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान किया था. क्योंकि लंबे समय से स्थानीय लोग मेडिकल कॉलेज खोले जाने की मांग कर रहे थे. ऐसे में यह मांग पूरी होने से छतरपुर जिले को बड़ा फायदा होगा, जिसका इंतजार अब खत्म होने वाला है. 

ये भी पढ़ेंः रेवांचल एक्सप्रेस में मनचलों का आतंक, बीना से मैहर जा रही मां-बेटियों से छेड़छाड़!

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें छतरपुर जिले की खबरें. मध्य प्रदेश  की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

chhatarpur medical collegechhatarpur news

Trending news

MP Government Jobs
एमपी में बार-बार परीक्षा कराने का झंझट खत्म! अगले महीने से लागू हो सकते हैं नए नियम
cg politics
बिहार से पहले छत्तीसगढ़ में हुई वोटों की चोरी, भाजपा ने ऐसे बनाई सरकार? जानिए कैसे
damoh news
बारिश में खून लेकर दौड़े चले आए दमोह डीएम, फिर भी नहीं बची महिला की जान
MP Top News Today
MP Top News: मध्य प्रदेश में आज कहां क्या है खास, एक क्लिक में पढ़ें सभी बड़ी खबरें
damoh news
रेवांचल एक्सप्रेस में मनचलों का आतंक, बीना से मैहर जा रही मां-बेटियों से छेड़छाड़!
mp news
एक्सपोर्ट किंग बना MP! 6% की धमाकेदार ग्रोथ के साथ रिकॉर्ड तोड़ निर्यात;देखिए आंकड़े
indore news
पहले दोस्ती, फिर धोखा!इंदौर में युवती ने सोहिल खान और उसके परिवार पर लगाए गंभीर आरोप
bastar news hindi
बस्तर की हवा में फैला वायरल इंफेक्शन का प्रकोप, हर दिन 800 मरीज पहुंच रहे अस्पताल
mp news
Raisen News: 'कुछ लोग खुद को बॉस समझते हैं'...MP में राजनाथ सिंह का ट्रंप पर वार!
ujjain news
आधी रात को गधे पर सवार होकर भूतिया जगह पर घूमता रहा शख्स, जानें इसकी अजीब वजह
;