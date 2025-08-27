'भारत आत्मरक्षा के लिए हमेशा तैयार...', महू 'रण संवाद' में रक्षा मंत्री का बयान, स्वदेशी हथियारों का भी किया जिक्र
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2898390
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

'भारत आत्मरक्षा के लिए हमेशा तैयार...', महू 'रण संवाद' में रक्षा मंत्री का बयान, स्वदेशी हथियारों का भी किया जिक्र

Mahu Ran Samvad 2025: महू में आर्मी वार कॉलेज के ‘रण संवाद 2025’ सेमिनार के दूसरे दिन रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत ने कभी युद्ध की शुरुआत नहीं की, लेकिन चुनौती मिलने पर मजबूत जवाब देना हमारी परंपरा है. उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि रक्षा उत्पादन 1.5 लाख करोड़ रुपये पार कर चुका है और स्वदेशी तकनीक से भारत अब विश्वस्तरीय हथियार बना रहा है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 27, 2025, 11:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘रण संवाद 2025’ सेमिनार
‘रण संवाद 2025’ सेमिनार

Rajnath Singh in MP: आर्मी वार कॉलेज में जारी दो दिवसीय त्रि-सेवा संगोष्ठी ‘रण संवाद 2025’ का आयोजन किया जा रहा है. इसका आज यानि बुधवार को दूसरा दिन है. इस मौके पर रक्षा मंत्री ने भारतीय सेना की ताकत, युद्धकला और हमारी प्राचीन परंपराओं को लेकर संबोधित किया. आपको बता दें कि कार्यक्रम में थलसेना, वायुसेना और नौसेना के शीर्ष अधिकारी, रक्षा विशेषज्ञ, उद्योग जगत से जुड़े लोग और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषक भी मौजूद रहे. पूरे आयोजन में आधुनिक युद्धकौशल और भारतीय सोच की झलक देखने को मिली.

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया और न ही युद्ध की शुरुआत की है. लेकिन मौजूदा भू-राजनीतिक हालात में अगर कोई हमारे देश को चुनौती देता है, तो उसे मजबूती से जवाब देना हमारी जिम्मेदारी है. इसके लिए मजबूत रक्षा तैयारी, नई तकनीक और मित्र देशों से संवाद जरूरी है. उन्होंने कहा कि समय के साथ रक्षा व्यवस्था को लगातार अपडेट करना बेहद जरूरी है ताकि बदलती चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास से किया जा सके.

‘रण संवाद’ के बारे में जानकारी 
वहीं रक्षामंत्री की तरफ से ‘रण संवाद’ कार्यक्रम के बारे में बताते हुए कहा कि ‘रण’ युद्ध का प्रतीक है और ‘संवाद’ चर्चा और मेलजोल का प्रतीक माना जाता है. पहली नजर में ये दोनों अलग-अलग दिखाई देते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति में दोनों साथ-साथ चलते हैं. उन्होंने महाभारत का उदाहरण देते हुए कहा कि युद्ध रोकने के लिए भगवान श्रीकृष्ण खुद शांति का संदेश लेकर गए थे. उन्होंने बताया कि भारतीय परंपरा में युद्ध से पहले, युद्ध के दौरान और युद्ध के बाद भी संवाद जारी रहता है. यही ‘रण संवाद’ का मूल संदेश है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है.

Add Zee News as a Preferred Source

रक्षा क्षेत्र में बड़े-बड़े सुधार किए  
वहीं उन्होंने सेमिनार में आत्मनिर्भर भारत अभियान की उपलब्धियों को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र में बड़े का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र में बड़े सुधार हुए हैं. स्वदेशी डिजाइन, विकास और उत्पादन पर जोर दिया गया है. वर्ष 2014 में देश का रक्षा उत्पादन करीब 46,425 करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुका है. इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है, जो अब 33,000 करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच गई है. यही वजह है कि भारत के रक्षा निर्यात दस साल पहले 1,000 करोड़ रुपये से भी कम थे और अब 24,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुके हैं.

स्वदेशी तकनीक के बारे में बताया
रक्षा मंत्री ने स्वदेशी तकनीक और हथियारों के बारे कहा कि आज देश में बने लड़ाकू विमान ‘तेजस’, आर्टिलरी गन सिस्टम, आकाश मिसाइल और स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर यह साबित कर रहे हैं कि भारत की तकनीक अब विश्वस्तरीय है. उन्होंने कहा कि अब भारत सिर्फ आयात पर निर्भर नहीं है बल्कि खुद अत्याधुनिक रक्षा उपकरण बना रहा है. उन्होंने यह भी बताया कि देश ने पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं और जल्द ही जेट इंजन निर्माण में भी भारत बड़ी उपलब्धि हासिल करेगा.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mhow newsmp news in hindi

Trending news

mhow news
'भारत आत्मरक्षा के लिए हमेशा तैयार...', महू 'रण संवाद' में रक्षा मंत्री का बयान
indore news in hindi
Indore: कारोबारी भूपेंद्र रघुवंशी सुसाइड मामले में बैंक खातों पर टिकी जांच
Shajapur News
शाजापुर में बड़ा हादसा टला, भरभराकर गिरा होटल का शौचालय; जैसे-तैसे भागने लगे लोग
Raisen News
कटनी की अर्चना तिवारी के बाद रायसेन की निकिता भी गायब, 8 दिन बाद भी नहीं लगा सुराग
mp farmer news
एमपी के किसानों को मिलेगा 42 लाख तक का लोन, 33% सब्सिडी का कैसे उठाएं लाभ, जानें
mp breaking news
मध्यप्रदेश में कहां क्या हो रहा खास? यहां पढ़ें पल-पल की खबर
damoh news
हटा में लव जिहाद विवाद से बवाल! दो पक्ष आमने-सामने आए, पुलिस ने संभाले हालात
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में बड़ा हादसा! चित्रकोट MLA और पूर्व विधायक के काफिले की 3 कारें टकराईं
gwalior news
मैं जिंदा हूं साहब!..अचानक 'मुर्दे' को देखकर कुर्सी छोड़ खड़े हुए अफसर, उठ गए होश
Shivpuri News
MP के वीरू का फिल्मी ड्रामा! 'शबाना से मेरी शादी करा दो, वरना...', टावर पर चढ़ा युवक
;